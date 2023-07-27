Полмиллиона гривен взятки за выделение земли: сообщено о подозрении главе ОТГ в Кировоградской области

За это «вознаграждение» глава ОТГ с начальником одного из отделов обещали положительно решить вопрос предоставления в аренду земли на территории подведомственной общины.

Кировоградская областная прокуратура сообщила о подозрении одному из председателей объединенной территориальной общины Черкасской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«По данным следствия, глава ОТГ в сговоре с начальником отдела архитектуры и земельных отношений требовали от предпринимателя из Кировоградщины 500 тыс. грн неправомерной выгоды.

За это «вознаграждение» обещали положительно решить вопрос предоставления в аренду земли на территории подведомственной общины. Должны были передать земельный участок площадью 9 га для предпринимательской деятельности.

В июле 2023 года правоохранители разоблачили одного из участников коррупционной схемы – должностного лица-землеустроителя. Его задержали на территории одного из кировоградских частных заведений во время передачи первой части взятки – 250 тыс. грн.

Тогда мужчине поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

Пока прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании руководителю теробщины меры пресечения.

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