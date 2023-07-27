Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Раді вирішили, що настав час передати адміністрування домену GOV.UA іншим суб’єктам

Верховна Рада ухвалила зміни в адмініструванні доменних імен у домені GOV.UA.

Верховна Рада визначить, що є днем початку здійснення дисциплінарного провадження стосовно судді

Верховна Рада готується прийняти в цілому закон про відновлення розгляду скарг на суддів, яким змінять і процедуру дисциплінарного провадження: чи вплине це на можливість виходу у відставку.

У чиновників буде 3 місяці на подання електронних декларацій

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про відновлення декларування – що це означає для посадовців.

Неможливість використання права на звернення до субʼєкта влади для впливу на обовʼязковість виконання судового рішення, — позиція ВС

Реалізація конституційного права на звернення громадян не може бути підставою для відступу від конституційної гарантії щодо обов`язковості виконання судового рішення: Верховний Суд.

Прокурори, звільнені в процесі атестації, продовжують стягувати мільйони гривень з держави, - у Раді знайшли вихід

Станом на середину червня 2023 року звільненим в процесі атестації прокурорам вдалося стягнути з рахунків прокуратури більше 100 млн грн у справах, де потім касаційний суд скасував ці рішення, - депутати пропонують визначити можливість повернення цих грошей.

  1. В Україні

Пів мільйона гривень хабара за виділення землі: повідомлено про підозру голові ОТГ на Кіровоградщині

18:19, 27 липня 2023
За цю «винагороду» голова ОТГ з начальником одного з відділів обіцяли позитивно вирішити питання щодо надання в оренду землі на території підвідомчої громади.
Пів мільйона гривень хабара за виділення землі: повідомлено про підозру голові ОТГ на Кіровоградщині
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кіровоградська обласна прокуратура повідомила про підозру одному з голів об’єднаної територіальної громади Черкащини за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«За даними слідства, голова ОТГ у змові з начальником відділу архітектури та земельних відносин вимагали від підприємця з Кіровоградщини 500 тис грн неправомірної вигоди.

За цю «винагороду» обіцяли позитивно вирішити питання щодо надання в оренду землі на території підвідомчої громади. Мали передати земельну ділянку площею 9 га для підприємницької діяльності.

У липні 2023 року правоохоронці викрили одного з учасників корупційної схеми – посадовця-землевпорядника. Його затримали на території одного з кіровоградських приватних закладів під час передачі першої частини хабара – 250 тис грн.

Тоді чоловіку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди», — йдеться у повідмоленні.

Наразі прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання керівнику тергромади запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Суслова
    Владлена Суслова
    суддя Господарського суду Харківської області