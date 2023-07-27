Пів мільйона гривень хабара за виділення землі: повідомлено про підозру голові ОТГ на Кіровоградщині

За цю «винагороду» голова ОТГ з начальником одного з відділів обіцяли позитивно вирішити питання щодо надання в оренду землі на території підвідомчої громади.

Кіровоградська обласна прокуратура повідомила про підозру одному з голів об’єднаної територіальної громади Черкащини за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«За даними слідства, голова ОТГ у змові з начальником відділу архітектури та земельних відносин вимагали від підприємця з Кіровоградщини 500 тис грн неправомірної вигоди.

За цю «винагороду» обіцяли позитивно вирішити питання щодо надання в оренду землі на території підвідомчої громади. Мали передати земельну ділянку площею 9 га для підприємницької діяльності.

У липні 2023 року правоохоронці викрили одного з учасників корупційної схеми – посадовця-землевпорядника. Його затримали на території одного з кіровоградських приватних закладів під час передачі першої частини хабара – 250 тис грн.

Тоді чоловіку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди», — йдеться у повідмоленні.

Наразі прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання керівнику тергромади запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.