У Львові член колишньої компартії закликав до припинення існування України

СБУ викрила прихильника рашизму, який у забороненій соцмережі «Одноклассники» підтримував збройну агресію рф.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Львові ще одного прихильника рашизму, колишнього секретаря регіонального комітету забороненої комуністичної партії України, що виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що у 2014 році він проводив активну політичну діяльність і навіть балотувався до Верховної Ради. Але після невдалої спроби отримати депутатський мандат «партійний» функціонер на тривалий час «зник з ефіру». Однак, після початку повномасштабного вторгнення рф він почав публічно підтримувати російську збройну агресію через заборонену соцмережу «Одноклассники».

Для конспірації незаконних дій він створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого проведення підривної діяльності на користь країни-агресора.

У своїх «дописах» зрадник вихваляв агресивну політику очільника кремля, «ностальгував» за колишнім срср і виправдовував захоплення частини південних регіонів України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру одразу за п’ятьма статтями КК України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-1 (повторне поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Матеріали справи скеровано до суду. Тепер прихильнику рашизму загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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