СБУ провела обшук у президента НААН Ярослава Гадзали — ЗМІ

Президент НААН Ярослав Гадзала підозрюється у махінаціях з землею.

Фото з соціальних мереж

Служба безпеки України провела обшук у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзали через можливі махінації з земельними ділянками. Про це повідомило видання УП з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що причиною обшуку є передача 150 000 гектарів сільськогосподарських земель академії в обробіток приватним особам.

Ця схема могла приносити учасникам схеми до 20 мільйонів доларів прибутку на рік.

Фото з соціальних мереж

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