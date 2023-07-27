СБУ провела обыск у президента НААН Ярослава Гадзалы — СМИ

Президент НААН Ярослав Гадзала подозревается в махинациях с землей.

Фото из социальных сетей

Служба безопасности Украины провела обыск у президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзалы из-за возможных махинации с земельными участками. Об этом сообщило издание УП со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что причиной обыска является передача 150 000 гектаров сельскохозяйственных земель академии в обработку частным лицам.

Эта схема могла приносить участникам схемы до 20 миллионов долларов прибыли в год.

Фото из социальных сетей

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