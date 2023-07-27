Во Львове член бывшей компартии призвал к прекращению существования Украины

СБУ разоблачила сторонника рашизма, который в запретной соцсети «Одноклассники» поддерживал вооруженную агрессию рф.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили во Львове еще одного сторонника рашизма, бывшего секретаря регионального комитета запрещенной коммунистической партии Украины, оправдывающего вооруженную агрессию рф и временную оккупацию части территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что в 2014 году он проводил активную политическую деятельность и даже баллотировался в Верховную Раду. Но после неудачной попытки получить депутатский мандат «партийный» функционер надолго «исчез из эфира». Однако, после начала полномасштабного вторжения рф он начал публично поддерживать российскую вооруженную агрессию из-за запретной соцсети «Одноклассники».

Для конспирации незаконных действий он создал несколько фейковых аккаунтов, которые использовали для дальнейшего проведения подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

В своих «сообщениях» предатель восхвалял агрессивную политику главы кремля, «ностальгировал» по бывшему ссср и оправдывал захват части южных регионов Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении сразу по пяти статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 ст. 436-1 (повторное распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Материалы дела направлены в суд. Теперь стороннику рашизма грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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