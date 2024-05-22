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В Раді вважають, що новий предмет «Захист України» дасть усім учням можливість отримати початкову загальновійськову підготовку

19:17, 22 травня 2024
Предмет «Захист України» будуть вивчати всі учні шкіл, як і інші обов’язкові предмети.
В Раді вважають, що новий предмет «Захист України» дасть усім учням можливість отримати початкову загальновійськову підготовку
Фото: ye.ua
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон щодо підготовки учнів до військової служби. Готувати до військової служби у навчальних закладах будуть незалежно від статі – як хлопців, так і дівчат. 

За словами народного депутата, члена парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Романа Грищука, ухвалений законопроект №11092 передбачає, що предмет «Захист України» будуть вивчати всі учні шкіл, як і інші обов’язкові предмети.

«Зараз Міністерство освіти і науки України разом із віцепрем’єром Михайлом Федоровим проводить масштабну реформу шкільного предмета «Захист України». Ухваленим законом ми, зокрема, впроваджуємо поняття «початкова загальновійськова підготовка», що відкриває Кабінету Міністрів можливість у постановах прибрати розділення в класах на вивчення цього предмету. Тобто «Захист України» мають вивчати всі учні, так само як математику чи українську мову», — зазначив політик.

Роман Грищук зазначив, що водночас відбувається активне оновлення змісту цього шкільного предмета.

«Наприклад, відходять у минуле всі пережитки радянського союзу, як-от стройова. Зараз більший акцент робиться на технологіях, на внутрішній мотивації громадянина захищати свою державу», — наголосив народний депутат.

Він нагадав, що уряд виділив 1,74 млрд грн на покращення Центрів захисту України, це кабінети у школах, а також на підвищення кваліфікації вчителів предмету «Захист України».

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