В Раде считают, что новый предмет «Защита Украины» даст всем учащимся возможность получить начальную общевоенную подготовку

Предмет «Защита Украины» будут изучать все учащиеся школ, как и другие обязательные предметы.

Фото: ye.ua

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о подготовке учащихся к военной службе. Готовить к военной службе в учебных заведениях будут независимо от пола – как парней, так и девушек.

По словам народного депутата, члена парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Романа Грищука, принятый законопроект №11092 предусматривает, что предмет «Защита Украины» будут изучать все учащиеся школ, как и другие обязательные предметы.

«Сейчас Министерство образования и науки Украины вместе с вице-премьером Михаилом Федоровым проводит масштабную реформу школьного предмета «Защита Украины». Принятым законом мы, в частности, внедряем понятие «начальная общевойсковая подготовка», открывающая Кабинету Министров возможность в постановлениях убрать разделение в классах на изучение этого предмета. То есть «Защита Украины» должны изучать все учащиеся, равно как математику или украинский язык», — отметил политик.

Роман Грищук отметил, что одновременно происходит активное обновление содержания этого школьного предмета.

«Например, уходят в прошлое все пережитки советского союза, например строевая. Сейчас больший упор делается на технологиях, на внутренней мотивации гражданина защищать свое государство», — подчеркнул народный депутат.

Он напомнил, что правительство выделило 1,74 млрд грн на улучшение Центров защиты Украины, это кабинеты в школах, а также повышение квалификации учителей предмета «Защита Украины».

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