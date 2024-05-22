Верховная Рада планирует повысить штрафы за нарушение правил парковки

Парламент принял за основу законопроект №9092-3 об увеличении штрафов за неправильную парковку в местах для людей с инвалидностью.

В среду, 22 мая, Верховная Рада приняла за основу законопроект №9092-3 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно полномочий инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Целью является временное, на период действия правового режима военного положения, лишение исполнительных комитетов (исполнительных органов) сельских, поселковых, городских советов, в лице парковочных инспекторов, права осуществления временного задержания транспортных средств и предоставления соответствующих полномочий работникам уполномоченных подразделений Национальной полиции.

Законопроектом вносятся следующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях:

- расширяется перечень оснований для инспекторов по парковке по привлечению к административной ответственности по части шестой ст. 122 (Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью) и частью шестой ст. 1521 (Парковка транспортного средства на местах, предназначенных для безвозмездной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью);

- уточняются нормы санкций статей 122 «Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других ПДД» и 1521 «Нарушение правил парковки транспортных средств и нарушение правил оборудования площадок для платной парковки транспортных средств»;

- запрещается временное задержание транспортного средства инспекторами по парковке исключительно во время действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных местностях, где введено военное положение.

Отмечается, что принятие данного законопроекта урегулирует вопрос временного задержания транспортного средства во время действия правового режима военного положения в Украине, а именно во время воздушной тревоги позволит сохранить жизнь и здоровье водителей, вынужденных быстро покидать транспортные средства для поиска укрытия, в то же время нарушая правила остановки или стоянки.

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