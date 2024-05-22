Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Верховная Рада планирует повысить штрафы за нарушение правил парковки

19:11, 22 мая 2024
Парламент принял за основу законопроект №9092-3 об увеличении штрафов за неправильную парковку в местах для людей с инвалидностью.
Верховная Рада планирует повысить штрафы за нарушение правил парковки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 22 мая, Верховная Рада приняла за основу законопроект №9092-3 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно полномочий инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Целью является временное, на период действия правового режима военного положения, лишение исполнительных комитетов (исполнительных органов) сельских, поселковых, городских советов, в лице парковочных инспекторов, права осуществления временного задержания транспортных средств и предоставления соответствующих полномочий работникам уполномоченных подразделений Национальной полиции.

Законопроектом вносятся следующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях:

- расширяется перечень оснований для инспекторов по парковке по привлечению к административной ответственности по части шестой ст. 122 (Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью) и частью шестой ст. 1521 (Парковка транспортного средства на местах, предназначенных для безвозмездной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью);

- уточняются нормы санкций статей 122 «Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других ПДД» и 1521 «Нарушение правил парковки транспортных средств и нарушение правил оборудования площадок для платной парковки транспортных средств»;

- запрещается временное задержание транспортного средства инспекторами по парковке исключительно во время действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных местностях, где введено военное положение.

Отмечается, что принятие данного законопроекта урегулирует вопрос временного задержания транспортного средства во время действия правового режима военного положения в Украине, а именно во время воздушной тревоги позволит сохранить жизнь и здоровье водителей, вынужденных быстро покидать транспортные средства для поиска укрытия, в то же время нарушая правила остановки или стоянки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о 15 годах лишения свободы для полицейских за умышленное бездействие в сфере борьбы с наркотиками

Депутаты предлагают наказывать стражей порядка, которые умышленно не прекратили преступление в сфере обращения наркотиков и прекурсоров, лишением свободы до 15 лет.

В САП объяснили, проводили ли обыски в Национальном антикоррупционном бюро

Специализированная антикоррупционная прокуратура объяснила, действительно ли проводит обыски в НАБУ.

Военнослужащие получат 5 дней отпуска за уничтоженный вражеский корабль или самолет

Кабмин утвердил сроки отпусков для военнослужащих за уничтоженные самолеты, корабли и танки врага.

Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил первые ходатайства об условно-досрочном освобождении по новому закону о мобилизации осужденных

Суд удовлетворил ходатайство и обязал ГУ «Хмельницкий следственный изолятор» безотлагательно условно-досрочно освободить мужчин, осужденных за кражи, от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту.

Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры – Рада одобрила законопроект

Депутаты поддержали законопроект, согласно которому военнослужащие Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва