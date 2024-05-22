В Киеве задержали пятерых «уголовных авторитетов», которые на «сходках» делили контроль за схемами переправки уклонистов за границу

В Киеве задержаны пять «уголовных авторитетов» за участие в преступных «сходках». На собраниях фигуранты распределяли сферы влияния в организации незаконной переправки военнообязанных через границу. Установлено, что участники схемы снабжали уклонистов фальшивыми документами для выезда из Украины. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, группа лиц с признаками организованности с целью незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу обеспечивала изготовление поддельных документов – временных удостоверений военнообязанных, справок военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, справкам ТЦК и СП и т.д.

Как сообщили в прокуратуре, участники группы в течение июня 2022 – сентября 2023 годов подыскали не менее 42 «клиентов», от которых получили по 5 тысяч долларов.

«Впрочем, впоследствии «заказчики» услуги потребовали возврата этих средств из-за невыполнения участниками схемы обязательств по изготовлению документов. В этой связи между членами преступной группы по этому поводу возникли противоречия.

Для урегулирования этой конфликтной ситуации заказчикам участники преступной группы обратились к нескольким криминальным авторитетам, один из которых был привлечен как третейский судья и организовали преступные собрания (сходки), — говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали проведение на территории Киева трех преступных собраний с участием криминальных авторитетов и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности.

В целях нейтрализации правоохранители провели спецоперацию на территории Киева, Сумской, Черниговской и Киевской областей и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины пяти «уголовных авторитетов».

В ходе обысков изъято 70 тысяч долларов, 1 тысяча евро, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы отмычек, 4 автомобиля и т.д.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.