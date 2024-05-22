У Києві затримали п'ятьох «кримінальних авторитетів», які на «сходках» ділили контроль за схемами переправлення ухилянтів за кордон

У Києві затримали п'ятьох «кримінальних авторитетів» за участь у злочинних «сходках». На зібраннях фігуранти розподіляли сфери впливу в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Встановлено, що учасники схеми забезпечували ухилянтів фальшивими документами для виїзду з України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, група осіб з ознаками організованості з метою незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон забезпечувала виготовлення підроблених документів – тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП тощо.

Як повідомили у прокуратурі, учасники групи упродовж червня 2022 – вересня 2023 років підшукали не менше 42 «клієнтів», від яких отримали по 5 тисяч доларів.

«Проте згодом «замовники» послуги зажадали повернення цих коштів через невиконання учасниками схеми зобов’язань з виготовлення документів. У зв’язку з цим між членами злочинної групи з цього приводу виникли суперечності.

Для врегулювання цієї конфліктної ситуації «замовникам» учасники злочинної групи звернулися до кількох «кримінальних авторитетів», один з яких був залучений як «третейський суддя» та організували злочинні зібрання (сходки)», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували проведення на території Києва трьох злочинних зібрань за участю «кримінальних авторитетів» та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

З метою нейтралізації правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей та затримали в порядку ст. 208 КПК України п’ятьох «кримінальних авторитетів».

В ході обшуків вилучено 70 тисяч доларів, 1 тисячу євро, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, 4 автомобілі, тощо.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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