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Верховна Рада планує підвищити штрафи за порушення правил паркування

19:11, 22 травня 2024
Парламент прийняв за основу законопроєкт № 9092-3 про збільшення штрафів за неправильне паркування у місцях для людей з інвалідністю.
Верховна Рада планує підвищити штрафи за порушення правил паркування
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У середу, 22 травня, Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 9092-3 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів з паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Метою є тимчасове, на період дії правового режиму воєнного стану, позбавлення виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад, в особі інспекторів з паркування, права здійснення тимчасового затримання транспортних засобів та надання відповідних повноважень працівникам уповноважених підрозділів Національної поліції.

Законопроектом вносяться наступні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення:

-  розширюється перелік підстав для інспекторів з паркування щодо притягнення до адміністративної відповідальності за частиною шостою ст. 122 (Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю) та частиною шостою ст. 1521 (Паркування транспортного засобу на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю);

-   уточнюються норми санкцій статей 122 «Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху» та 1521 «Порушення правил паркування транспортних засобів та порушення правил обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів»;

-  забороняється тимчасове затримання транспортного засобу інспекторами з паркування винятково під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан.

Зазначається, що прийняття цього законопроекту врегулює питання тимчасового затримання транспортного засобу під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, а саме під час повітряної тривоги дозволить зберегти життя та здоров’я водіїв, які змушені швидко залишати транспортні засоби для пошуку укриття, водночас порушуючи правила зупинки або стоянки.

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