  1. Законодавство
  2. / В Україні

Закон про лобіювання в Україні: в НАЗК пояснили нові правила роботи парламенту і комітетів

21:36, 27 січня 2026
За даними НАЗК, закон про лобіювання впроваджує публічність та цифровізацію взаємодії депутатів із лобістами.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що з введенням у дію Закону України «Про лобіювання» № 4059-IX оновлено норми законотворчої діяльності парламенту. Зміни внесені до Законів України «Про Регламент Верховної Ради України» та «Про комітети Верховної Ради України» і встановлюють правила взаємодії народних депутатів із суб’єктами лобіювання.

Що змінилося

Суб’єкти лобіювання отримали право подавати аналітичні матеріали до законопроєктів на етапі підготовки та попереднього розгляду. Ці матеріали передаються головним комітетам і Апарату ВРУ, заносяться до єдиної автоматизованої системи та публікуються на офіційному вебсайті парламенту.

Крім того, лобісти можуть брати участь у засіданнях профільних комітетів, подавати виступи та відповідати на прямі запитання депутатів. Пояснювальна записка до законопроєкту тепер має включати не лише мету та очікувані наслідки, а й відомості про подані аналітичні матеріали.

Розмежування лобіювання та адвокатської діяльності

В НАЗК зазначають, що зміни до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначають, що лобіювання не є правничою допомогою. Якщо адвокат планує представляти комерційні інтереси клієнта як лобіст, він повинен зареєструватися у Реєстрі прозорості та укласти договір на надання лобістських послуг відповідно до закону про лобіювання.

Верховна Рада України закон НАЗК

