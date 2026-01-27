Закон о лоббировании в Украине: в НАПК объяснили новые правила работы парламента и комитетов

По данным НАПК, закон о лоббировании вводит публичность и цифровизацию взаимодействия депутатов с лоббистами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщает, что с введением в действие Закона Украины «О лоббировании» № 4059-IX обновлены нормы законотворческой деятельности парламента. Изменения внесены в Законы Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» и «О комитетах Верховной Рады Украины» и устанавливают правила взаимодействия народных депутатов с субъектами лоббирования.

Что изменилось

Субъекты лоббирования получили право подавать аналитические материалы к законопроектам на этапе подготовки и предварительного рассмотрения. Эти материалы передаются главным комитетам и Аппарату ВРУ, заносятся в единую автоматизированную систему и публикуются на официальном веб-сайте парламента.

Кроме того, лоббисты могут участвовать в заседаниях профильных комитетов, выступать и отвечать на прямые вопросы депутатов. Пояснительная записка к законопроекту теперь должна включать не только цель и ожидаемые последствия, но и сведения о представленных аналитических материалах.

Разграничение лоббирования и адвокатской деятельности

В НАПК отмечают, что изменения в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» определяют, что лоббирование не является юридической помощью. Если адвокат планирует представлять коммерческие интересы клиента в качестве лоббиста, он должен зарегистрироваться в Реестре прозрачности и заключить договор на предоставление лоббистских услуг в соответствии с законом о лоббировании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.