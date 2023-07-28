День української державності: яке свято 28 липня та головні події

28 липня українці святкують День української державності.

Вже другий рік поспіль, 28 липня, в Україні відзначається свято української державності. Це свято було запроваджено Президентом України Володимиром Зеленським під час урочистостей до Дня Незалежності в 2021 році.

Дату вибрали невипадково: саме у цей день в Україні відзначають ще одне велике свято - День хрещення Русі.

«Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва - столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають місцем, де все починається. Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день розквіту нашої державності - у День хрещення Київської Русі-України», - сказав минулоріч Президент.

У свята є свій символ - це чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність.

Яке ще сьогодні свято

28 липня святкують День системного адміністратора. Це неофіційне професійне свято, яке ще інколи називають Днем вдячності системному адміністратору. Подія була створена Тедом Кекатосом із США. Робота системного адміністратора полягає у піклуванні про функціонування мережі, комп'ютерів і програмного забезпечення.

28 липня Всесвітній день боротьби з гепатитом. Дата була започаткована Всесвітньою організацією охорони здоров'я 2011 року. Обрали 28 липня невипадково. Саме цього дня 1925 року народився лікар із США (Барух Самюель Блумберг), який зробив відкриття гепатиту В. За це він тоді отримав Нобелівську премію.

Також 28 липня День PR-фахівця. Неофіційне професійне свято. PR-фахівці — це люди, які допомагають створити імідж і правильно презентувати бренди, бізнесменів, політичних діячів, спортсменів, артистів тощо. Головними їхніми завданнями є налагодження потрібних зв'язків, ведення переговорів, організація прес-конференцій.

А ще 28 липня Всесвітній день охорони природи. Головною метою цієї події є привернення уваги до проблем, які з'являються в довкіллі, підвищення обізнаності про захист і збереження природи Землі, правильне використання природних ресурсів нашої планети.

Яке сьогодні церковне свято

28 липня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольного князя Володимира. Він був внуком рівноапостольної княгині Ольги та займався запровадженням на території Київської Русі християнства. Ставши князем, Володимир захотів взяти за дружину Анну, сестру візантійських імператорів Василія і Костянтина. Ті погодилися лише за однієї умови, якщо Володимир прийме християнство і охреститься.

Календар важливих подій за 28 липня:

1497 рік — в таборі під Заславом великий князь литовський Олександр видає грамоту на переведення Луцька з волинського на маґдебурзьке право;

1588 рік — біля британського узбережжя з'являються кораблі Непереможної Армади — іспанського флоту, що складався зі 130 кораблів, 8 тисяч моряків і 19 тисяч солдат, що відпливли з Лісабона на завоювання Королівства Англія;

1648 рік — закінчується довгоденний кровопролитний бій кварцяного війська Речі Посполитої проти козацько-селянських сил Кривоноса під Полонним;

1656 рік — починається Варшавська битва (28-30 липня) — армія Речі Посполитої в союзі з Кримським ханством протистояла Шведсько-Бранденбурзьким військам;

1697 рік — експедиція козака Володимира Атласова висаджується на Камчатці;

1821 рік — Перу оголошує незалежність від Іспанії;

1834 рік — відкривають Київський університет;

1858 рік — відбитки пальців вперше використовують для ідентифікації;

1862 рік — починається золота лихоманка у Монтані (США);

1896 рік — у Флориді засновують місто Маямі;

1900 рік — у Коннектикуті Луїс Лассінг готує перший гамбургер;

1914 рік — початок Першої світової війни.

1914 рік — після оголошення війни Королівству Сербія у Відні створюють військовий прес-штаб;

1916 рік — заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію;

1917 рік — Мала Рада УНР затверджує особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком;

1959 рік — запровадження поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії;

1991 рік — створюють Союз офіцерів України;

1992 рік — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні;

1994 рік — ухвалюють конституцію Молдови;

2000 рік — вперше святкують день системного адміністратора;

2014 рік — українські війська звільняють від російських окупантів Авдіївку.

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