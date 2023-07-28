День украинской государственности: какой праздник 28 июля и главные события

28 июля украинцы празднуют День украинской государственности.

Уже второй год, 28 июля, в Украине отмечается праздник украинской государственности. Этот праздник был введен Президентом Украины Владимиром Зеленским во время торжеств ко Дню Независимости в 2021 году.

Дату выбрали неслучайно: именно в этот день в Украине отмечают еще один праздник - День крещения Руси.

«Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева – столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют местом, где все начинается. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в День крещения Киевской Руси-Украины», - сказал Президент.

У праздника есть свой символ – это четыре трезубца, которые означают борьбу, независимость, историю и идентичность.

Какой еще сегодня праздник

А еще 28 июля празднуют День системного администратора. Это неофициальный профессиональный праздник, который иногда называют Днем благодарности системному администратору. Событие было создано Тедом Кекатосом из США. Работа системного администратора заключается в заботе о функционировании сети, компьютерах и программном обеспечении.

28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом. Дата была начата Всемирной организацией здравоохранения 2011 года. Выбрали 28 июля не случайно. Именно в этот день 1925 родился врач из США (Барух Самюэль Блумберг), который сделал открытие гепатита В. За это он тогда получил Нобелевскую премию.

Также 28 июля День PR-специалиста. Неофициальный профессиональный праздник. PR-специалисты – это люди, которые помогают создать имидж и правильно презентовать бренды, бизнесменов, политических деятелей, спортсменов, артистов и т.д. Главными их задачами являются налаживание нужных связей, ведение переговоров, организация пресс-конференций.

А еще 28 июля Всемирный день охраны природы. Главной целью этого события является привлечение внимания к проблемам, возникающим в окружающей среде, повышение осведомленности о защите и сохранении природы Земли, правильное использование природных ресурсов нашей планеты.

Какой сегодня церковный праздник

28 июля в церковном календаре – день памяти равноапостольного князя Владимира. Он был внуком равноапостольной княгини Ольги и занимался введением на территории Киевской Руси христианства. Став князем, Владимир захотел взять в жены Анну, сестру византийских императоров Василия и Константина. Те согласились только при одном условии, если Владимир примет христианство и крестится.

Календарь важных событий за 28 июля:

1497 год — в лагере под Заславом великий князь литовский Александр выдает грамоту на перевод Луцка с волынского на магдебургское право;

1588 год — у британского побережья появляются корабли Непобедимой Армады — испанского флота, состоявшего из 130 кораблей, 8 тысяч моряков и 19 тысяч солдат, отплывших из Лиссабона на завоевание Королевства Англия;

1648 год — заканчивается долгодневный кровопролитный бой кварцевого войска Речи Посполитой против казацко-крестьянских сил Кривоноса под Пленным;

1656 год — начинается Варшавская битва (28-30 июля) – армия Речи Посполитой в союзе с Крымским ханством противостояла Шведско-Бранденбургским войскам;

1697 год — экспедиция казака Владимира Атласова высаживается на Камчатке;

1821 год — Перу объявляет независимость от Испании;

1834 год — открывают Киевский университет;

1858 год — отпечатки пальцев впервые используют для идентификации;

1862 год — начинается золотая лихорадка в Монтане (США);

1896 год — во Флориде основывают город Майами;

1900 год — в Коннектикуте Луис Лассинг готовит первый гамбургер;

1914 год — начало Первой мировой войны.

1914 год — после объявления войны Королевству Сербия в Вене создают военный пресс-штаб;

1916 год — запрет импорта опиума и кокаина в Великобританию;

1917 год — Малый Совет УНР утверждает личный состав Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко;

1959 год — введение почтовых индексов и установка сортировочных машин в Великобритании;

1991 год — создают Союз офицеров Украины;

1992 год — в Исламском Государстве Афганистан женщинам запретили появляться на телевидении;

1994 год — принимают конституцию Молдовы;

2000 год — впервые празднуют день системного администратора;

2014 год — украинские войска освобождают от российских оккупантов Авдеевку.

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