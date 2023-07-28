День украинской государственности: какой праздник 28 июля и главные события

Уже второй год, 28 июля, в Украине отмечается праздник украинской государственности. Этот праздник был введен Президентом Украины Владимиром Зеленским во время торжеств ко Дню Независимости в 2021 году.
Дату выбрали неслучайно: именно в этот день в Украине отмечают еще один праздник - День крещения Руси.
«Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева – столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют местом, где все начинается. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в День крещения Киевской Руси-Украины», - сказал Президент.
У праздника есть свой символ – это четыре трезубца, которые означают борьбу, независимость, историю и идентичность.
Какой еще сегодня праздник
А еще 28 июля празднуют День системного администратора. Это неофициальный профессиональный праздник, который иногда называют Днем благодарности системному администратору. Событие было создано Тедом Кекатосом из США. Работа системного администратора заключается в заботе о функционировании сети, компьютерах и программном обеспечении.
28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом. Дата была начата Всемирной организацией здравоохранения 2011 года. Выбрали 28 июля не случайно. Именно в этот день 1925 родился врач из США (Барух Самюэль Блумберг), который сделал открытие гепатита В. За это он тогда получил Нобелевскую премию.
Также 28 июля День PR-специалиста. Неофициальный профессиональный праздник. PR-специалисты – это люди, которые помогают создать имидж и правильно презентовать бренды, бизнесменов, политических деятелей, спортсменов, артистов и т.д. Главными их задачами являются налаживание нужных связей, ведение переговоров, организация пресс-конференций.
А еще 28 июля Всемирный день охраны природы. Главной целью этого события является привлечение внимания к проблемам, возникающим в окружающей среде, повышение осведомленности о защите и сохранении природы Земли, правильное использование природных ресурсов нашей планеты.
Какой сегодня церковный праздник
28 июля в церковном календаре – день памяти равноапостольного князя Владимира. Он был внуком равноапостольной княгини Ольги и занимался введением на территории Киевской Руси христианства. Став князем, Владимир захотел взять в жены Анну, сестру византийских императоров Василия и Константина. Те согласились только при одном условии, если Владимир примет христианство и крестится.
Календарь важных событий за 28 июля:
1497 год — в лагере под Заславом великий князь литовский Александр выдает грамоту на перевод Луцка с волынского на магдебургское право;
1588 год — у британского побережья появляются корабли Непобедимой Армады — испанского флота, состоявшего из 130 кораблей, 8 тысяч моряков и 19 тысяч солдат, отплывших из Лиссабона на завоевание Королевства Англия;
1648 год — заканчивается долгодневный кровопролитный бой кварцевого войска Речи Посполитой против казацко-крестьянских сил Кривоноса под Пленным;
1656 год — начинается Варшавская битва (28-30 июля) – армия Речи Посполитой в союзе с Крымским ханством противостояла Шведско-Бранденбургским войскам;
1697 год — экспедиция казака Владимира Атласова высаживается на Камчатке;
1821 год — Перу объявляет независимость от Испании;
1834 год — открывают Киевский университет;
1858 год — отпечатки пальцев впервые используют для идентификации;
1862 год — начинается золотая лихорадка в Монтане (США);
1896 год — во Флориде основывают город Майами;
1900 год — в Коннектикуте Луис Лассинг готовит первый гамбургер;
1914 год — начало Первой мировой войны.
1914 год — после объявления войны Королевству Сербия в Вене создают военный пресс-штаб;
1916 год — запрет импорта опиума и кокаина в Великобританию;
1917 год — Малый Совет УНР утверждает личный состав Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко;
1959 год — введение почтовых индексов и установка сортировочных машин в Великобритании;
1991 год — создают Союз офицеров Украины;
1992 год — в Исламском Государстве Афганистан женщинам запретили появляться на телевидении;
1994 год — принимают конституцию Молдовы;
2000 год — впервые празднуют день системного администратора;
2014 год — украинские войска освобождают от российских оккупантов Авдеевку.
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