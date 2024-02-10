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  1. Суспільство

Вчені назвали фактор, який може посилити дію вакцини від коронавірусу

07:20, 10 лютого 2024
Ефективність щеплення залежить від того, в яку саме руку воно було зроблено.
Вчені назвали фактор, який може посилити дію вакцини від коронавірусу
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Ефективність вакцини від COVID-19 залежить від того, в яку саме руку було зроблено щеплення. До такого висновку дійшли вчені з Орегонського університету охорони здоров'я та науки, передає Science Alert.

Інфекціоністи зазначили, що сумніви з приводу того, чи варто міняти руку між першим і другим щепленням, виникли ще в перші дні пандемії COVID-19, коли лікарі, які брали участь у дослідженнях імунної відповіді на нові вакцини. До цього часу більшість вчених просто припускали, що це не має значення.

«Це питання насправді не було широко вивчене, тому ми вирішили його перевірити», - прокоментував фахівець з інфекційних хвороб Марсель Курлін.

Дослідження, проведене у 2023 році, виявило вищу імунну відповідь після вакцинації проти COVID-19 в одну руку, ніж після вакцинації в різні руки.

Щоб отримати чіткішу картину, дослідники OHSU протестували рівні антитіл у 947 учасників, які отримали дворазову вакцинацію проти COVID-19.

Половина учасників були рандомізовані для отримання другої дози в ту саму руку, що й перша, тоді як інша половина отримала ін'єкції в різні руки в шаховому порядку. Через чотири тижні після другої дози специфічні антитіла до SARS-CoV-2 в сироватці крові були в 1,4 раза вищими у тих, хто отримував вакцину в різні руки.

Підгрупа зі 108 осіб у 54 парах була відібрана на основі статі, віку та часу вакцинації, і їхні аналізи крові були порівняні.

Зразки крові, зібрані через кілька тижнів і місяців після вакцинації, показали чіткі відмінності між групами. Через чотири тижні після другого щеплення у тих, хто отримав щеплення в обидві руки, рівень специфічних до SARS-CoV-2 антитіл у сироватці крові збільшився до чотирьох разів порівняно з тими, хто отримав щеплення лише в одну руку.

Крім того, ця покращена імунна відповідь тривала понад рік після введення бустерної дози вакцини.

«Це стало однією з найбільш значущих речей, які ми встановили, і це, ймовірно, не обмежується лише вакцинами проти COVID, - припустив Керлін. - Можливо, ми спостерігаємо важливу імунологічну функцію».

Керлін пояснив, що коли вакцину вводять у м'язи, антигени, що містяться в препараті, розпізнаються імунними клітинами, які "надягають наручники" на загарбників і доставляють їх до лімфатичних вузлів для подальшого допиту. Таким чином, імунна система налаштовується на боротьбу з цим конкретним антигеном, ніби розсилаючи загарбнику знаки розшуку.

Оскільки з різних сторін тіла кров відтікає до різних лімфатичних вузлів, то, запускаючи імунну відповідь з обох боків, організм може бути більш пильним.

«Помінявши руки, ви фактично формуєте пам'ять у двох місцях замість одного», - підкреслив Керлін.

Це прямо протилежне тому, що показало дослідження 2023 року. Причиною відмінностей у результатах може бути різниця у часі проведення аналізів сироватки крові.

У дослідженні сироватку крові тестували лише через два тижні після вакцинації. Однак імунні клітини, які запам'ятовують характеристики антигену, продовжують зростати та дозрівати протягом багатьох місяців після вакцинації.

Лише через три тижні дослідники OHSU помітили, що ін'єкції в обидві руки почали давати кращі результати, ніж в одну руку, і ці переваги поступово зростали, досягнувши піку на 4-му тижні та продовжуючись протягом багатьох місяців після цього.

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