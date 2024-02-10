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Ученые назвали фактор, который может усилить действие вакцины от коронавируса

07:20, 10 февраля 2024
Эффективность прививки зависит от того, в какую именно руку она была сделана.
Ученые назвали фактор, который может усилить действие вакцины от коронавируса
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Эффективность вакцины от COVID-19 зависит от того, в какую именно руку была сделана прививка. К такому выводу пришли ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки, сообщает Science Alert.

Инфекционисты отметили, что сомнения по поводу того, следует ли менять руку между первой и второй прививкой, возникли еще в первые дни пандемии COVID-19, когда врачи, принимавшие участие в исследованиях иммунного ответа на новые вакцины. К этому времени большинство ученых просто предполагали, что это не суть важно.

«Этот вопрос на самом деле не был широко изучен, поэтому мы решили его проверить», - прокомментировал специалист по инфекционным болезням Марсель Курлин.

Исследование, проведенное в 2023 году, выявило более высокий иммунный ответ после вакцинации против COVID-19 в одну руку, чем после вакцинации в разные руки.

Чтобы получить более четкую картину, исследователи OHSU протестировали уровни антител у 947 участников, получивших двукратную вакцинацию против COVID-19.

Половина участников была рандомизирована для получения второй дозы в ту же руку, что и первая, тогда как другая половина получила инъекции в разные руки в шахматном порядке. Через четыре недели после второй дозы специфические антитела к SARS-CoV-2 в сыворотке крови были в 1,4 раза выше у тех, кто получал вакцину в разные руки.

Подгруппа из 108 человек в 54 парах была отобрана на основе пола, возраста и времени вакцинации, и их анализы крови были сравнимы.

Образцы крови, собранные через несколько недель и месяцев после вакцинации, показали четкие отличия между группами. Через четыре недели после второй прививки у тех, кто получил прививку в обе руки, уровень специфических к SARS-CoV-2 антител в сыворотке крови увеличился до четырех раз по сравнению с теми, кто получил прививку только в одну руку.

Кроме того, этот улучшенный иммунный ответ длился более года после введения бустерной дозы вакцины.

«Это стало одной из наиболее значимых вещей, которые мы установили, и это, вероятно, не ограничивается вакцинами против COVID, - предположил Керлин. – Возможно, мы наблюдаем важную иммунологическую функцию».

Керлин объяснил, что когда вакцину вводят в мышцы, содержащиеся в препарате антигены распознаются иммунными клетками, которые "надевают наручники" на захватчиков и доставляют их в лимфатические узлов для дальнейшего допроса. Таким образом, иммунная система настраивается на борьбу с этим конкретным антигеном, словно рассылая захватчику знаки сыска.

Поскольку с разных сторон тела кровь оттекает к разным лимфатическим узлам, то, запуская иммунный ответ с обеих сторон, организм может быть более внимательным.

«Поменяв руки, вы фактически формируете память в двух местах вместо одного», - подчеркнул Керлин.

Это прямо противоположное тому, что показало исследование в 2023 году. Причиной отличий в результатах может быть разница во время проведения анализов сыворотки крови.

В исследовании сыворотку крови тестировали только через две недели после вакцинации. Однако иммунные клетки, запоминающие характеристики антигена, продолжают расти и созревать в течение многих месяцев после вакцинации.

Только три недели спустя исследователи OHSU заметили, что инъекции в обе руки начали давать лучшие результаты, чем в одну руку, и эти преимущества постепенно возрастали, достигнув пика на 4-й неделе и продолжаясь в течение многих месяцев после этого.

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