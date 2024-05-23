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Щомісячна грошова виплата за заслуги перед Батьківщиною: що треба знати

19:25, 23 травня 2024
Встановлення щомісячної грошової виплати передбачено для деяких категорій громадян.
Щомісячна грошова виплата за заслуги перед Батьківщиною: що треба знати
Фото: informator.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило питання щомісячної грошової виплати за заслуги перед Батьківщиною.

Законом України від 27.07.2022 № 2454-IX «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» встановлено гарантовану державою щомісячну грошову виплату особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Розмір допомоги залежить від присвоєної відзнаки.

Встановлення щомісячної грошової виплати передбачено:

особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким/яких, починаючи з 2014 року:

- присвоєно звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка» — у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

- нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів — у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць); 

- нагороджено орденом «За мужність» трьох ступенів — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць); 

- нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа зазначених вище осіб — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

Щомісячна грошова виплата призначається та виплачується з дня звернення за і‌ї призначенням.

Щомісячна грошова виплата призначається незалежно від того, чи перебуває заявник на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувач пенсії (щомісячного довічного грошового утримання).

Заяву на призначення щомісячної грошової виплати та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру органів Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

Щомісячна грошова виплата встановлюється без урахування розміру призначеноі‌ пенсії/щомісячного довічного грошового утримання, у тому числі понад максимально встановлении‌ законодавством розмір. Тобто, встановлений особі розмір пенсії обмежується 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність, без урахування щомісячної грошової виплати.

Виплата встановлюється в розмірі мінімальної заробітної плати на всіх членів сім’і‌ та ділиться між ними порівну.

Особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (відповідному закладі), щомісячна грошова виплата виплачується в повному розмірі.

Особам, які одночасно мають право на отримання щомісячної грошової виплати та пенсії відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» чи на підвищення та/або надбавки до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», такі виплати проводяться за і‌х вибором за однією з підстав.

Раніше ми писали, що виплата одноразової грошової допомоги матерям загиблих поліцейських залежить від того, як швидко Кабмін оновлює Перелік територій, де ведуться бойові дії.

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