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Ежемесячная денежная выплата за заслуги перед Родиной: что нужно знать

19:25, 23 мая 2024
Установление ежемесячной выплаты предусмотрено для некоторых категорий граждан.
Ежемесячная денежная выплата за заслуги перед Родиной: что нужно знать
Фото: informator.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило вопрос ежемесячной денежной выплаты за заслуги перед Родиной.

Законом Украины от 27.07.2022 № 2454-IX «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» установлена гарантированная государством ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также членам семей погибших (умерших) граждан из лиц, имеющих особое заслуги перед Родиной. Размер пособия зависит от присвоенного отличия.

Установление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено:

лицам, принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым/начиная с 2014 года:

- присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» – в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

- награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней - в размере двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц); 

- награжден орденом «За мужество» трех степеней – в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц); 

- награжден орденом княгини Ольги трех степеней - в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц).

членам семей погибших (умерших) граждан из числа указанных выше лиц – в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается со дня обращения по ее назначению.

Ежемесячная денежная выплата назначается независимо от того, состоит заявитель на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатель пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания).

Заявление на назначение ежемесячной денежной выплаты и необходимые документы можно подать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, регистрации или пребывания.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается без учета размера назначенной пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания, в том числе свыше максимально установленного законодательством размера. То есть установленный лицу размер пенсии ограничивается 10 прожиточными минимумами для лиц, потерявших трудоспособность, без учета ежемесячной денежной выплаты.

Выплата устанавливается в размере минимальной заработной платы на всех членов семьи и делится между ними поровну.

Лицам, которые находятся на полном государственном содержании в соответствующем учреждении (соответствующем заведении), ежемесячная денежная выплата выплачивается в полном размере.

Лицам, одновременно имеющим право на получение ежемесячной денежной выплаты и пенсии в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» или на повышение и/или надбавки к пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания в соответствии с законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», «О жертвах нацистских преследований», такие выплаты производятся по их выбору по одному из оснований.

Ранее сообщалось, что выплата единовременного пособия матерям погибших полицейских зависит от того, как быстро Кабмин обновляет Перечень территорий, где ведутся боевые действия.

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