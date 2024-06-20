20 червня — День літнього сонцестояння: що означає ця астрономічна подія

День літнього сонцестояння настає, коли один з полюсів землі нахилений до сонця під найбільшим кутом.

Фото: rivne.media

20 червня 2024 року - День літнього сонцестояння, що є астрономічною подією, яка означає початок астрономічного літа. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Сонцестояння – це момент, коли центр Сонця проходить через найпівнічнішу або найпівденнішу точки екліптики.

Літнє сонцестояння відбувається, коли Сонце знаходиться на найпівнічнішій точці екліптики з нахилом +23° 27', а зимове – на найпівденнішій з нахилом -23° 27'.

Простіше кажучи, це день, коли північний полюс найбільш нахилений до Сонця або відхилений від нього.

У Києві 20 червня 2024 року світловий день триватиме 16 годин і 27 хвилин.

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