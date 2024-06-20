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20 июня – День летнего солнцестояния: что означает это астрономическое событие

12:29, 20 июня 2024
День летнего солнцестояния наступает, когда один из полюсов земли наклонен к солнцу под самым большим углом.
20 июня – День летнего солнцестояния: что означает это астрономическое событие
Фото: rivne.media
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20 июня 2024 года - День летнего солнцестояния, что является астрономическим событием, означающим начало астрономического лета. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Солнцестояние – это момент, когда центр Солнца проходит через северную или южную точки эклиптики.

Летнее солнцестояние происходит, когда Солнце находится на северной точке эклиптики с наклоном +23° 27', а зимнее – на самой южной с наклоном -23° 27'.

Проще говоря, это день, когда северный полюс наиболее наклонен к Солнцу или отклонен от него.

В Киеве 20 июня 2024 года световой день продлится 16 часов и 27 минут.

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