Після коронавірусу світом стрімко шириться нова смертельна загроза — грибкові інфекції

Пандемія створила нові загрози у вигляді смертельних грибкових інфекцій, які все активніше поширюються у світі.

Внаслідок пандемії коронавірусу та зміни клімату у світі спостерігають спалах рідкісних грибкових захворювань. Про це повідомляє Bloomberg.

Стрімке потепління допомогло захворюванням навчитися долати природний захист людини — температуру тіла.

Видання вказує, що легкі грибкові захворювання стали звичними — до них відноситься лупа. А ось захворювання, спричинені грибком Candida auris, який часто вражає людей зі слабкою імунною системою, зустрічаються набагато рідше — але цей грибок вбиває до половини інфікованих.

Грибок Candida auris зараз присутній на всіх континентах, окрім Антарктиди. Грибки, що спричиняють важкі захворювання, також почали вражати і молодих здорових людей — це свідчить про зростаючу силу патогенів.

Хоча кількість зареєстрованих випадків захворювань, спричинених смертельними грибками, все ще невелика, порівняно з іншими хворобами, темпи їхнього поширення за останні кілька років викликають занепокоєння, — як і той факт, що мутації роблять їх більш стійкими до лікування. Мільйони випадків також залишаються незареєстрованими, оскільки збудники відіграють опосередковану роль у смерті людей від раку до ВІЛ-інфекції.

Уперше грибок Candida auris знайшли у вушному каналі пацієнта в Японії у 2009 році. Але вже в 2022 році — це останній рік, за який є вичерпні дані, у США цей грибок знайшли у 2 377 людей. Це більш ніж у сім разів більше, ніж у 2018 році — саме тоді вирішили, що про захворювання на цей грибок треба повідомляти в органи здоровʼя.

«Люди знають про грибки на нігтях ніг, але вони не замислюються над тим, що грибки все частіше викликають небезпечні для життя людини захворювання. Світ тільки починає усвідомлювати необхідність більш точної та швидкої діагностики грибкових інфекцій у людей», — зазначила професорка Сара Гурр, яка спеціалізується на грибкових інфекціях в Університеті Ексетера.

Також зазначається, що зростання глобальної температури також сприяє адаптації грибків до теплішого середовища, а наслідки пандемії, зокрема переповнені лікарні, вологе середовище і тривале використання обладнання, тільки погіршили ситуацію.

Повідомляється, що у 2021 році у лікарнях Індії після пандемії COVID-19 виявили мукормікоз, або чорний грибок, який поширився через системи для кисню, вражені цвіллю.

Щоб знизити ризик зараження грибами, такими як Candida auris, важливо дотримуватись профілактичних заходів, особливо в медичних установах, де інфекція передається найбільш часто.

Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) та британське Міністерство охорони здоров'я (PHE) радять дотримуватися кілька простих правил:

Слідкувати за гігієною рук. Дезінфікувати приміщення та обладнання, оскільки грибок може залишатися на поверхнях протягом кількох тижнів. Ця порада особливо стосується медичних установ. Інфіковані пацієнти повинні перебувати в окремих палатах або приміщеннях, щоб уникнути перехресного зараження. У лікарнях рекомендується проводити регулярний скринінг пацієнтів з високим ризиком зараження (наприклад, пацієнтів, що часто перебувають у медичних закладах або проходять лікування за кордоном).

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