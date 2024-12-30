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Сонячна активність прогресує – очікується геомагнітні шторми

13:43, 30 грудня 2024
Магнітні бурі відступають, але сонячні спалахи не дають спокою.
Сонячна активність прогресує – очікується геомагнітні шторми
Фото: Universe Space Tech
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У понеділок, 30 грудня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується, проте потужні сонячні спалахи можуть вплинути на технічні системи та здоров’я людей. Про це повідомляє Meteoprog.

Протягом 24 годин на Сонці зафіксували 7 спалахів класу М та 3 спалахи класу Х1,1.

Спалахи класу Х є найпотужнішими та трапляються рідко. У разі спрямованості на Землю вони можуть спричинити тривалі радіаційні бурі, серйозні геомагнітні шторми (G4 або G5) і пошкодження супутників та енергосистем.

Прогноз на 30 грудня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму: 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму: 1%
  • Ймовірність спалаху класу М: 75%
  • Ймовірність спалаху класу Х: 25%
  • Кількість сонячних плям: 89

Очікується, що геомагнітне поле залишатиметься тихим або нестабільним, а сонячна активність буде на помірному рівні.

Фахівці радять:

  • Уникати надмірної фізичної активності.
  • Обмежити вживання кофеїну та алкоголю.
  • Зменшити стресові ситуації.
  • Дотримуватися здорового сну.
  • Відкласти авіаперельоти та тривалі поїздки, особливо людям із хронічними хворобами.
  • Контролювати артеріальний тиск і приймати ліки, якщо це необхідно.

Сонячна активність викликає не лише виклики, а й природні явища, такі як полярні сяйва, які можуть стати яскравим видовищем.

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магнітні бурі Сонце

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