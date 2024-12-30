Сонячна активність прогресує – очікується геомагнітні шторми

У понеділок, 30 грудня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується, проте потужні сонячні спалахи можуть вплинути на технічні системи та здоров’я людей. Про це повідомляє Meteoprog.
Протягом 24 годин на Сонці зафіксували 7 спалахів класу М та 3 спалахи класу Х1,1.
Спалахи класу Х є найпотужнішими та трапляються рідко. У разі спрямованості на Землю вони можуть спричинити тривалі радіаційні бурі, серйозні геомагнітні шторми (G4 або G5) і пошкодження супутників та енергосистем.
Прогноз на 30 грудня
Очікується, що геомагнітне поле залишатиметься тихим або нестабільним, а сонячна активність буде на помірному рівні.
Фахівці радять:
Сонячна активність викликає не лише виклики, а й природні явища, такі як полярні сяйва, які можуть стати яскравим видовищем.
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