Сонячна активність прогресує – очікується геомагнітні шторми

Магнітні бурі відступають, але сонячні спалахи не дають спокою.

Фото: Universe Space Tech

У понеділок, 30 грудня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується, проте потужні сонячні спалахи можуть вплинути на технічні системи та здоров’я людей. Про це повідомляє Meteoprog.

Протягом 24 годин на Сонці зафіксували 7 спалахів класу М та 3 спалахи класу Х1,1.

Спалахи класу Х є найпотужнішими та трапляються рідко. У разі спрямованості на Землю вони можуть спричинити тривалі радіаційні бурі, серйозні геомагнітні шторми (G4 або G5) і пошкодження супутників та енергосистем.

Прогноз на 30 грудня

Ймовірність малого геомагнітного шторму: 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму: 1%

Ймовірність спалаху класу М: 75%

Ймовірність спалаху класу Х: 25%

Кількість сонячних плям: 89

Очікується, що геомагнітне поле залишатиметься тихим або нестабільним, а сонячна активність буде на помірному рівні.

Фахівці радять:

Уникати надмірної фізичної активності.

Обмежити вживання кофеїну та алкоголю.

Зменшити стресові ситуації.

Дотримуватися здорового сну.

Відкласти авіаперельоти та тривалі поїздки, особливо людям із хронічними хворобами.

Контролювати артеріальний тиск і приймати ліки, якщо це необхідно.

Сонячна активність викликає не лише виклики, а й природні явища, такі як полярні сяйва, які можуть стати яскравим видовищем.

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