Солнечная активность прогрессирует – ожидается геомагнитные штормы

В понедельник, 30 декабря, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается, однако мощные солнечные вспышки могут повлиять на технические системы и здоровье людей. Об этом сообщает Meteoprog.
В течение 24 часов на Солнце зафиксировали 7 вспышек класса М и 3 вспышки класса Х1,1.
Вспышки класса Х являются самыми мощными и случаются редко. В случае направленности на Землю они могут вызвать длительные радиационные бури, серьезные геомагнитные штормы (G4 или G5) и повреждения спутников и энергосистем.
Прогноз на 30 декабря
Ожидается, что геомагнитное поле будет оставаться тихим или нестабильным, а солнечная активность будет на умеренном уровне.
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Солнечная активность вызывает не только вызовы, но и природные явления, такие как полярные сияния, которые могут стать ярким зрелищем.
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