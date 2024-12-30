Солнечная активность прогрессирует – ожидается геомагнитные штормы

Магнитные бури отступают, но солнечные вспышки не дают покоя.

Фото: Universe Space Tech

В понедельник, 30 декабря, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается, однако мощные солнечные вспышки могут повлиять на технические системы и здоровье людей. Об этом сообщает Meteoprog.

В течение 24 часов на Солнце зафиксировали 7 вспышек класса М и 3 вспышки класса Х1,1.

Вспышки класса Х являются самыми мощными и случаются редко. В случае направленности на Землю они могут вызвать длительные радиационные бури, серьезные геомагнитные штормы (G4 или G5) и повреждения спутников и энергосистем.

Прогноз на 30 декабря

Вероятность малого геомагнитного шторма: 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма: 1%

Вероятность вспышки класса М: 75%

Вероятность вспышки класса Х: 25%

Количество солнечных пятен: 89

Ожидается, что геомагнитное поле будет оставаться тихим или нестабильным, а солнечная активность будет на умеренном уровне.

Специалисты советуют:

Избегать чрезмерной физической активности.

Ограничить употребление кофеина и алкоголя.

Уменьшить стрессовые ситуации.

Придерживаться здорового сна.

Отложить авиаперелеты и длительные поездки, особенно людям с хроническими болезнями.

Контролировать артериальное давление и принимать лекарства, если это необходимо.

Солнечная активность вызывает не только вызовы, но и природные явления, такие как полярные сияния, которые могут стать ярким зрелищем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.