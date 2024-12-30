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Солнечная активность прогрессирует – ожидается геомагнитные штормы

13:43, 30 декабря 2024
Магнитные бури отступают, но солнечные вспышки не дают покоя.
Солнечная активность прогрессирует – ожидается геомагнитные штормы
Фото: Universe Space Tech
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В понедельник, 30 декабря, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается, однако мощные солнечные вспышки могут повлиять на технические системы и здоровье людей. Об этом сообщает Meteoprog.

В течение 24 часов на Солнце зафиксировали 7 вспышек класса М и 3 вспышки класса Х1,1.

Вспышки класса Х являются самыми мощными и случаются редко. В случае направленности на Землю они могут вызвать длительные радиационные бури, серьезные геомагнитные штормы (G4 или G5) и повреждения спутников и энергосистем.

Прогноз на 30 декабря

  • Вероятность малого геомагнитного шторма: 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма: 1%
  • Вероятность вспышки класса М: 75%
  • Вероятность вспышки класса Х: 25%
  • Количество солнечных пятен: 89

Ожидается, что геомагнитное поле будет оставаться тихим или нестабильным, а солнечная активность будет на умеренном уровне.

Специалисты советуют:

  • Избегать чрезмерной физической активности.
  • Ограничить употребление кофеина и алкоголя.
  • Уменьшить стрессовые ситуации.
  • Придерживаться здорового сна.
  • Отложить авиаперелеты и длительные поездки, особенно людям с хроническими болезнями.
  • Контролировать артериальное давление и принимать лекарства, если это необходимо.

Солнечная активность вызывает не только вызовы, но и природные явления, такие как полярные сияния, которые могут стать ярким зрелищем.

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магнитные бури Солнце

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