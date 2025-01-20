У ЦПД при РНБО заперечили виплату 6500 грн українцям від Дональда Трампа

у мережі фіксується черговий випадок клікбейту із фейковою новиною, вказують у ЦПД.

Джерело фото: Peter Kramer/NBC via Getty Images

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО заявили, що у мережі фіксується черговий випадок клікбейту із фейковою новиною про нібито «виплату українцям 6500 грн від Дональда Трампа».

Однак, як наголошують у ЦПД, жодних офіційних заяв чи програм для виплат українцям від новообраного Президента США Дональда Трампа не існує.

«Подібну дезінформацію вигадують для підвищення охоплень і залучення нової аудиторії в соцмережах та месенджерах», - попереджають у Центрі.

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