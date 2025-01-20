Доступ нотаріусів та держреєстраторів до Держреєстру речових прав на нерухоме майно наразі обмежено — НАІС

У НАІС пояснили, чому наразі обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомляла, що 20 січня повноцінно відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян.

У ДП «Національні інформаційні системи» заявили, що відновлено роботу таких реєстрів:

- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

- Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

- Автоматизована система виконавчого провадження;

- Електронний реєстр апостилів;

- Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

- Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;

- Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Проте у НАІС наголосили, що наразі обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на період актуалізації даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

«Разом з цим, відновлюється й низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.

Також у найближчий час на порталі та в застосунку Дія буде відновлено доступ до онлайн послуг, пов'язаних з зазначеними реєстрами», - додали у НАІС.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.

Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відновив роботу після кібератаки.

Ще ми повідомляли, що відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України.

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

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