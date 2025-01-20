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Доступ нотариусов и госрегистраторов в Госреестр прав на недвижимое имущество сейчас ограничен — НАИС

11:23, 20 января 2025
В НАИС объяснили, почему сейчас ограничен доступ нотариусов и государственных регистраторов к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.
Доступ нотариусов и госрегистраторов в Госреестр прав на недвижимое имущество сейчас ограничен — НАИС
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что 20 января полноценно восстановлена ​​инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян.

В ГП «Национальные информационные системы» заявили, что возобновлена ​​работа таких реестров:

- государственный реестр прав на недвижимое имущество;

- государственный реестр обременений движимого имущества;

- автоматизированная система исполнительного производства;

- электронный реестр апостилей;

- единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;

- автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность»;

- единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти».

Однако в НАИС отметили, что в настоящее время ограничен доступ нотариусов и государственных регистраторов в Государственный реестр прав на недвижимое имущество на период актуализации данных об обременении государственными и частными исполнителями.

«Вместе с этим возобновляется и ряд электронных информационных взаимодействий с государственными органами, использующими обмен данными с вышеупомянутыми реестрами в своей деятельности, прежде всего с ГНС, МВД, ГМС, ПФУ, Минцифры, Госгеокадастром, ГПСУ и другими.

Также в ближайшее время на портале и в приложении Дія будет восстановлен доступ к онлайн услугам, связанным с указанными реестрами», - добавили в НАИС.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки.

Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

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нотариус НАИС

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