В ЦПД при СНБО возразили выплату 6500 грн украинцам от Дональда Трампа

В сети фиксируется очередной случай кликбейта с фейковой новостью, указывают в ЦПД.

Источник фото: Peter Kramer/NBC via Getty Images

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО заявили, что в сети фиксируется очередной случай кликбейта с фейковой новостью о якобы «выплате украинцам 6500 грн от Дональда Трампа».

Однако, как отмечают в ЦПД, никаких официальных заявлений или программ для выплат украинцам от новоизбранного Президента США Дональда Трампа не существует.

«Подобную дезинформацию придумывают для повышения охватов и привлечения новой аудитории в соцсетях и мессенджерах», - предупреждают в Центре.

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