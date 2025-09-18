Чи може дружина військового піти у відпустку не за графіком, а в зручний для себе час

Дружини та чоловіки військовослужбовців мають право брати щорічну відпустку у зручний для себе час, навіть якщо це не відповідає затвердженому графіку роботодавця.

Фото: sestry.eu

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дружини та чоловіки військовослужбовців в Україні мають право на щорічну відпустку у зручний для себе час — навіть якщо вона не збігається з графіком, затвердженим роботодавцем. Про це нагадує Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Ситуація з практики

Працівниця магазину звернулася до інспекторів Держпраці з питанням: чи може вона взяти відпустку одночасно зі своїм чоловіком-військовослужбовцем, якщо за графіком її відпочинок запланований на листопад 2025 року, а чоловіковий — на жовтень?

Що каже закон

Фахівці пояснили: дружини (чоловіки) військовослужбовців мають низку трудових гарантій. Зокрема, стаття 10 Закону України «Про відпустки» прямо передбачає право на щорічну відпустку у зручний для них час.

Крім того, стаття 10-1 Закону України №2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» гарантує, що відпустка може надаватися одночасно із відпусткою військовослужбовця.

Тобто роботодавець зобов’язаний надати працівниці відпустку поза графіком, якщо вона подасть відповідну заяву.

Як отримати відпустку у зручний час

Щоб скористатися правом на відпустку, дружина чи чоловік військовослужбовця мають:

написати заяву на ім’я роботодавця;

додати документ, що підтверджує статус чоловіка/дружини як військовослужбовця (довідка з військової частини, наказ про мобілізацію, копія військового квитка тощо).

Важливо знати

Право на відпустку у зручний час поширюється лише на щорічні відпустки (основні та додаткові).

Інші види відпусток — соціальні, навчальні чи без збереження зарплати — надаються за загальними правилами.

Роботодавець не має права відмовити у відпустці, якщо подані всі необхідні документи.

Висновок

Дружина військовослужбовця може вимагати щорічну відпустку не за графіком, а у зручний для себе час, щоб вона збіглася з відпусткою чоловіка. Це право гарантується трудовим законодавством і законами про соціальний захист військових.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.