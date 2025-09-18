Может ли жена военного уйти в отпуск не по графику, а в удобное для себя время

Жены и мужья военнослужащих имеют право брать ежегодный отпуск в удобное для себя время, даже если это не соответствует утвержденному графику работодателя.

Жены и мужья военнослужащих в Украине имеют право на ежегодный отпуск в удобное для себя время — даже если он не совпадает с графиком, утвержденным работодателем. Об этом напоминает Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Ситуация из практики

Сотрудница магазина обратилась к инспекторам Госслужбы по труду с вопросом: может ли она взять отпуск одновременно со своим мужем-военнослужащим, если по графику ее отдых запланирован на ноябрь 2025 года, а у мужа — на октябрь?

Что говорит закон

Специалисты объяснили: жены (мужья) военнослужащих имеют ряд трудовых гарантий. В частности, статья 10 Закона Украины «Об отпусках» прямо предусматривает право на ежегодный отпуск в удобное для них время.

Кроме того, статья 10-1 Закона Украины №2011-ХІІ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» гарантирует, что отпуск может предоставляться одновременно с отпуском военнослужащего.

То есть работодатель обязан предоставить сотруднице отпуск вне графика, если она подаст соответствующее заявление.

Как получить отпуск в удобное время

Чтобы воспользоваться правом на отпуск, жена или муж военнослужащего должны:

написать заявление на имя работодателя;

приложить документ, подтверждающий статус мужа/жены как военнослужащего (справка из воинской части, приказ о мобилизации, копия военного билета и т. д.).

Важно знать

Право на отпуск в удобное время распространяется только на ежегодные отпуска (основные и дополнительные).

Другие виды отпусков — социальные, учебные или без сохранения зарплаты — предоставляются по общим правилам.

Работодатель не имеет права отказать в отпуске, если поданы все необходимые документы.

Вывод

Жена военнослужащего может требовать ежегодный отпуск не по графику, а в удобное для себя время, чтобы он совпал с отпуском мужа. Это право гарантируется трудовым законодательством и законами о социальной защите военных.

