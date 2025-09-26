Практика судів
Пенсія за віком на пільгових умовах — хто має право та які умови призначення

23:12, 26 вересня 2025
Право на пенсію за віком на пільгових умовах мають деякі працівники.
Особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва, мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Про це нагадало головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.

Умови призначення такої пенсії визначено частинами першою – третьою статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Однією з основних умов для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є наявність певної тривалості страхового стажу, в тому числі в особливо шкідливих, особливо важких умовах праці та на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, на підземних роботах або в окремих галузях виробництва.

Право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день:

1) на підземних і відкритих гірничих роботах із видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, за списком робіт і професій, затверджених Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку, якщо вони були зайняті на зазначених роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій – за умови, що вони були зайняті на таких роботах не менше 20 років.

За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок та страхового стажу 25 років у чоловіків та 20 років у жінок, за кожний повний рік таких робіт, пенсійний вік (60 років) зменшується на один рік.

2) на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці – за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, після досягнення віку 50 років та за наявності страхового стажу:

– для чоловіків – 25 років, із них не менше 10 років на зазначених роботах;

– для жінок – 20 років, із них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Якщо працівник не відпрацював стільки часу в особливо шкідливих і особливо важких умовах праці, але набув не менше половини зазначеного стажу на таких роботах, пенсію на пільгових умовах призначають зі зменшенням пенсійного віку:

– чоловікам – на 1 рік за кожний рік такої роботи;

– жінкам – на 1 рік 4 місяці за кожний рік такої роботи.

3) на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці – за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу:

– для чоловіків – 30 років, із них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

– для жінок – 25 років, із них не менше 10 років на зазначених роботах.

Якщо працівник не відпрацював стільки часу в шкідливих і важких умовах праці, але набув не менше половини зазначеного стажу на таких роботах, пенсію на пільгових умовах призначають зі зменшенням пенсійного віку:

– чоловікам – на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;

– жінкам – на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.

4) в окремих галузях виробництва:

– чоловіки трактористи-машиністи, які були безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;

– жінки трактористи-машиністи, машиністи будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі;

– жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, після досягнення 55 років і за наявності стажу на зазначених роботах не менше 20 років, за умови виконання встановлених норм обслуговування;

– робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, – за списком виробництв і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, після досягнення 55 років і за наявності стажу зазначеної роботи не менше 20 років;

– жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей до 14-річного віку – незалежно від віку і трудового стажу;

– водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайняті в технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу:

– для чоловіків – 30 років, із них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

– для жінок – 25 років, із них не менше 10 років на зазначених роботах.

