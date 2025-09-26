Практика судов
Пенсия по возрасту на льготных условиях — кто имеет право и какие условия назначения

23:12, 26 сентября 2025
Право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют некоторые работники.
Лица, которые работали на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства, имеют право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области.

Условия назначения такой пенсии определены частями первой – третьей статьи 114 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Одним из основных условий для назначения пенсии по возрасту на льготных условиях является наличие определенной продолжительности страхового стажа, в том числе в особо вредных, особо тяжелых условиях труда и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, на подземных работах или в отдельных отраслях производства.

Право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют работники, занятые полный рабочий день:

1) на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, на строительстве шахт и рудников и в металлургии, по списку работ и профессий, утвержденному Кабинетом Министров Украины, независимо от возраста, если они были заняты на указанных работах не менее 25 лет, а работники ведущих профессий – при условии, что они были заняты на таких работах не менее 20 лет.

При наличии стажа на подземных работах менее 10 лет у мужчин и менее 7 лет 6 месяцев у женщин и страхового стажа 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, за каждый полный год таких работ пенсионный возраст (60 лет) уменьшается на один год.

2) на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда – по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденному Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест, после достижения возраста 50 лет и при наличии страхового стажа:

– для мужчин – 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

– для женщин – 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Если работник не отработал столько времени в особо вредных и особо тяжелых условиях труда, но приобрел не менее половины указанного стажа на таких работах, пенсия на льготных условиях назначается с уменьшением пенсионного возраста:

– мужчинам – на 1 год за каждый год такой работы;

– женщинам – на 1 год 4 месяца за каждый год такой работы.

3) на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда – по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденному Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа:

– для мужчин – 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

– для женщин – 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Если работник не отработал столько времени во вредных и тяжелых условиях труда, но приобрел не менее половины указанного стажа на таких работах, пенсия на льготных условиях назначается с уменьшением пенсионного возраста:

– мужчинам – на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы;

– женщинам – на 1 год за каждые 2 года такой работы.

4) в отдельных отраслях производства:

– мужчины трактористы-машинисты, которые были непосредственно заняты в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 30 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе;

– женщины трактористы-машинисты, машинисты строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов, после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе;

– женщины, работающие доярками (операторами машинного доения), свинарками-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, после достижения 55 лет и при наличии стажа на указанных работах не менее 20 лет, при условии выполнения установленных норм обслуживания;

– работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах, – по списку производств и профессий, утвержденному Кабинетом Министров Украины, после достижения 55 лет и при наличии стажа указанной работы не менее 20 лет;

– женщины, работающие в сельскохозяйственном производстве и воспитавшие пятерых и более детей до 14-летнего возраста – независимо от возраста и трудового стажа;

– водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и тяжеловесных автомобилей, занятые в технологическом процессе тяжелых и вредных производств, после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа:

– для мужчин – 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

– для женщин – 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.

    суддя Господарського суду Чернівецької області