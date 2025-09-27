Практика судів
Виплата пенсії особам під час перебування на повному державному утриманні — що треба знати

00:06, 27 вересня 2025
Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії.
Фото: Pexels
Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області нагадало особливості виплати пенсій особам під час перебування на повному державному утриманні.

Так, відповідно до статті 48 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058), під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії.

У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25 відсотків призначеної пенсії.

Якщо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім’ї, зазначені в частині другій статті 36 Закону № 1058, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується в такому порядку: 25 відсотків пенсії – самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більш як 50 відсотків призначеного розміру пенсії – зазначеним членам сім’ї.

Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їхні поточні рахунки у банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 відсотків призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перераховується на їхні поточні рахунки у банку.

Особам, які одержують пенсію за особливі заслуги і перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі, пенсія за особливі заслуги виплачується в повному обсязі.

