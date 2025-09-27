Выплата пенсии лицам во время пребывания на полном государственном обеспечении — что нужно знать

Во время пребывания пенсионера на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении ему выплачивается 25 процентов назначенной пенсии.

Фото: Pexels

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напомнило об особенностях выплаты пенсий лицам во время пребывания на полном государственном обеспечении.

Так, в соответствии со статьёй 48 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее – Закон № 1058), во время пребывания пенсионера на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении (заведении) ему выплачивается 25 процентов назначенной пенсии.

В случаях, если размер его пенсии превышает стоимость содержания, выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 25 процентов назначенной пенсии.

Если у пенсионера, который пребывает в соответствующем учреждении (заведении) на полном государственном обеспечении, есть нетрудоспособные члены семьи, указанные в части второй статьи 36 Закона № 1058, находящиеся на его иждивении, пенсия выплачивается в таком порядке: 25 процентов пенсии — самому пенсионеру, а остальная часть пенсии, но не более 50 процентов назначенного размера пенсии — указанным членам семьи.

Детям-сиротам за период пребывания на полном государственном обеспечении пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается в полном размере и перечисляется на их текущие счета в банке.

Другим детям, которые находятся на полном государственном обеспечении, выплачивается 50 процентов назначенной пенсии в связи с потерей кормильца и перечисляется на их текущие счета в банке.

Лицам, которые получают пенсию за особые заслуги и находятся на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении, пенсия за особые заслуги выплачивается в полном объеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.