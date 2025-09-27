Практика судов
  1. Общество

Выплата пенсии лицам во время пребывания на полном государственном обеспечении — что нужно знать

00:06, 27 сентября 2025
Во время пребывания пенсионера на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении ему выплачивается 25 процентов назначенной пенсии.
Выплата пенсии лицам во время пребывания на полном государственном обеспечении — что нужно знать
Фото: Pexels
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напомнило об особенностях выплаты пенсий лицам во время пребывания на полном государственном обеспечении.

Так, в соответствии со статьёй 48 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее – Закон № 1058), во время пребывания пенсионера на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении (заведении) ему выплачивается 25 процентов назначенной пенсии.

В случаях, если размер его пенсии превышает стоимость содержания, выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 25 процентов назначенной пенсии.

Если у пенсионера, который пребывает в соответствующем учреждении (заведении) на полном государственном обеспечении, есть нетрудоспособные члены семьи, указанные в части второй статьи 36 Закона № 1058, находящиеся на его иждивении, пенсия выплачивается в таком порядке: 25 процентов пенсии — самому пенсионеру, а остальная часть пенсии, но не более 50 процентов назначенного размера пенсии — указанным членам семьи.

Детям-сиротам за период пребывания на полном государственном обеспечении пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается в полном размере и перечисляется на их текущие счета в банке.

Другим детям, которые находятся на полном государственном обеспечении, выплачивается 50 процентов назначенной пенсии в связи с потерей кормильца и перечисляется на их текущие счета в банке.

Лицам, которые получают пенсию за особые заслуги и находятся на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении, пенсия за особые заслуги выплачивается в полном объеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за удаления месседжа от Макрона, который призвал ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки

В Еврокомиссии заявили, что переписки с телефона Урсулы фон дер Ляйен удаляются ради «экономии места» и безопасности, но к главе Еврокомиссии возникают вопросы по поводу прозрачности ее деятельности.

Администрация Трампа вновь нанимает сотни федеральных служащих, отсеянных DOGE Илона Маска

После 7-месячного оплачиваемого отпуска сотрудники, которых отсеяла команда Илона Маска, вернутся на свои места.

В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва