Пішов із життя український та американський письменник Юрій Тарнавський

12:02, 17 жовтня 2025
Юрій Тарнавський, один із засновників Нью-Йоркської групи поетів, відійшов у вічність на 92 році життя.
Пішов із життя український та американський письменник Юрій Тарнавський
На 92-му році життя помер український та американський письменник, поет, перекладач і лінгвіст Юрій Тарнавський — один із засновників Нью-Йоркської групи українських авангардних письменників.

Про смерть митця повідомила його дружина Карина. На сторінці письменника з’явився допис із повідомленням: «Це повідомлення від дружини Юрія Карини… Його вже немає з нами… 14 жовтня 2025 року…».

Юрій Тарнавський народився у 3 лютого 1934 році в українському місті Турка. Навчався в США. Письменник отримав освіту інженера та мовознавця.

Працював в компанії ІБМ кібернетиком, спеціалізованим у процесуванні природних мов, а пізніше – професором української літератури і культури в Колумбійському Університеті.

Тарнавський є співзасновником групи українських аванґардних письменників Нью-Йоркська Група і об’єднання американських письменників-новаторів Fiction Collective/FC2.

У 2008 році Юрія нагородили орденом Ярослава Мудрого за заслуги в українській літературі.

Юрій Тарнавський є автором більше ніж двадцяти книг поезії, прози, драм, та есеїв українською та англійською мовами.

Серед його книг українською – два томи зібраних поезій «Поезії про ніщо і інші поезії на цю саму тему» та «Їх немає». Серед англомовних – «Менінґіт», «Три бльондинки і смерть», «Як кров у воді», та «Kороткі хвости».

Після виходу на пенсію у 1996 році, автор жив та працював у місті Вайт Плейнс у штаті Нью-Йорк.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

