Ушел из жизни украинский и американский писатель Юрий Тарнавский

12:02, 17 октября 2025
Юрий Тарнавский, один из основателей Нью-Йоркской группы поэтов, отошел в вечность на 92-м году жизни.
Ушел из жизни украинский и американский писатель Юрий Тарнавский
На 92-м году жизни умер украинский и американский писатель, поэт, переводчик и лингвист Юрий Тарнавский — один из основателей Нью-Йоркской группы украинских авангардных писателей.

О смерти писателя сообщила его жена Карина. На странице автора появилось сообщение: «Это сообщение от жены Юрия, Карины… Его уже нет с нами… 14 октября 2025 года…».

Юрий Тарнавский родился 3 февраля 1934 года в украинском городе Турка. Образование получил в США. Писатель имел специальность инженера и лингвиста.

Работал в компании IBM кибернетиком, специализирующимся на обработке естественных языков, а позже — профессором украинской литературы и культуры в Колумбийском университете.

Тарнавский является сооснователем группы украинских авангардных писателей Нью-Йоркская группа и объединения американских писателей-новаторов Fiction Collective/FC2.

В 2008 году Юрий был награжден орденом Ярослава Мудрого за заслуги в украинской литературе.

Юрий Тарнавский — автор более двадцати книг поэзии, прозы, драм и эссе на украинском и английском языках.

Среди его книг на украинском — два тома собранных поэзий «Поезії про ніщо і інші поезії на цю саму тему» и «Їх немає». Среди англоязычных — «Менингит», «Три блондинки и смерть», «Как кровь в воде» и «Короткие хвосты».

После выхода на пенсию в 1996 году автор жил и работал в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.

