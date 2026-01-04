  1. Суспільство
  2. / В Україні

Зима бере реванш: з 6 січня Україну накриє сніг, а температура опуститься до -17

13:19, 4 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Синоптики прогнозують снігопади в більшості регіонів і посилення морозів уже наступного тижня.
Зима бере реванш: з 6 січня Україну накриє сніг, а температура опуститься до -17
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україну з 6 січня почне надходити холодне повітря, яке принесе сніг та поступове зниження температури. До кінця наступного тижня, зокрема 9 січня, в країні очікується суттєве посилення морозів — уночі температура опускатиметься до –17 °C, удень — до –12 °C. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, снігопади охоплять більшість регіонів уже з понеділка, 6 січня. Найвідчутніше похолодання прогнозують у західних, північних та центральних областях. На сході та півдні температурні показники будуть дещо вищими, однак також нижчими за кліматичну норму.

У нічні години в окремих регіонах можливе зниження температури до –15…–17 °C, удень стовпчики термометрів переважно коливатимуться в межах –7…–12 °C. Через сніг та ожеледицю синоптики застерігають про ускладнення погодних умов на дорогах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прогноз погоди погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Працівників на лікарняному захистять від звільнення: готують зміни до КЗпП

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до «Кодексу законів України про працю».

Українцям хочуть дозволити сплачуватимуть лише за фактично спожиті тепло та світло – внесено законопроєкт

Законопроект пропонує виключити норму, яка змушує сплачувати за мінімальні обсяги тепла та води, навіть якщо споживачі їх не використали.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]