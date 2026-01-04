Зима бере реванш: з 6 січня Україну накриє сніг, а температура опуститься до -17

Синоптики прогнозують снігопади в більшості регіонів і посилення морозів уже наступного тижня.

В Україну з 6 січня почне надходити холодне повітря, яке принесе сніг та поступове зниження температури. До кінця наступного тижня, зокрема 9 січня, в країні очікується суттєве посилення морозів — уночі температура опускатиметься до –17 °C, удень — до –12 °C. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, снігопади охоплять більшість регіонів уже з понеділка, 6 січня. Найвідчутніше похолодання прогнозують у західних, північних та центральних областях. На сході та півдні температурні показники будуть дещо вищими, однак також нижчими за кліматичну норму.

У нічні години в окремих регіонах можливе зниження температури до –15…–17 °C, удень стовпчики термометрів переважно коливатимуться в межах –7…–12 °C. Через сніг та ожеледицю синоптики застерігають про ускладнення погодних умов на дорогах.

