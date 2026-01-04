Зима берет реванш: с 6 января Украину накроет снег, а температура опустится до -17

Синоптики прогнозируют снегопады в большинстве регионов и усиление морозов уже на следующей неделе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украину с 6 января начнет поступать холодный воздух, который принесет снег и постепенное снижение температуры. К концу следующей недели, в частности 9 января, в стране ожидается существенное усиление морозов — ночью температура будет опускаться до –17 °C, днем — до –12 °C. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозам синоптиков, снегопады охватят большинство регионов уже с понедельника, 6 января. Наиболее ощутимое похолодание прогнозируют в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге температурные показатели будут несколько выше, однако также ниже климатической нормы.

В ночные часы в отдельных регионах возможно снижение температуры до –15…–17 °C, днем столбики термометров преимущественно будут колебаться в пределах –7…–12 °C. Из-за снега и гололедицы синоптики предупреждают об осложнении погодных условий на дорогах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.