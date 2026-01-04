  1. Общество
  2. / В Украине

Зима берет реванш: с 6 января Украину накроет снег, а температура опустится до -17

13:19, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Синоптики прогнозируют снегопады в большинстве регионов и усиление морозов уже на следующей неделе.
Зима берет реванш: с 6 января Украину накроет снег, а температура опустится до -17
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украину с 6 января начнет поступать холодный воздух, который принесет снег и постепенное снижение температуры. К концу следующей недели, в частности 9 января, в стране ожидается существенное усиление морозов — ночью температура будет опускаться до –17 °C, днем — до –12 °C. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозам синоптиков, снегопады охватят большинство регионов уже с понедельника, 6 января. Наиболее ощутимое похолодание прогнозируют в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге температурные показатели будут несколько выше, однако также ниже климатической нормы.

В ночные часы в отдельных регионах возможно снижение температуры до –15…–17 °C, днем столбики термометров преимущественно будут колебаться в пределах –7…–12 °C. Из-за снега и гололедицы синоптики предупреждают об осложнении погодных условий на дорогах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прогноз погоды погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]