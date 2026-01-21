Безпечне тепло вдома: що варто знати перед купівлею обігрівача

Держпродспоживслужба нагадує про вимоги екодизайну, маркування та ринковий нагляд за обігрівачами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах важкої ситуації з енергетикою та підвищеного попиту на автономне опалення українці все частіше купують обігрівачі для житлових і комерційних приміщень. Водночас на ринку залишається чимало техніки, яка не відповідає вимогам енергоефективності та безпеки. Держпродспоживслужба звертає увагу споживачів на обов’язкові вимоги екодизайну для обігрівачів приміщень і комбінованих обігрівачів.

Що таке екодизайн і чому це важливо для споживача

Вимоги екодизайну визначені Технічним регламентом, затвердженим постановою Кабінет Міністрів України від 27 грудня 2019 року №1184. Документ встановлює мінімальні показники енергоефективності та екологічності для обігрівачів під час їх введення в обіг на ринку України.

Основна мета цих вимог — не формальність, а реальна користь для людей і довкілля. Екодизайн передбачає:

зменшення споживання електроенергії або палива, а отже — економію коштів для домогосподарств;

скорочення втрат енергії та шкідливих викидів;

підвищення рівня безпеки приладів для здоров’я користувачів і збереження майна.

Регламент поширюється на обігрівачі приміщень і комбіновані обігрівачі з визначеною номінальною тепловою потужністю, призначені для обігріву внутрішніх просторів. Йдеться як про електричні моделі, так і про прилади, що працюють на кількох джерелах енергії.

Хто контролює якість обігрівачів на ринку

Державний ринковий нагляд за такою продукцією здійснює Держпродспоживслужба. Фахівці перевіряють, чи відповідають обігрівачі вимогам технічних регламентів, зокрема екодизайну, а також чи мають належне маркування і документацію.

Як обрати обігрівач і не помилитися: поради експертів

Щоб покупка була безпечною та виправдала очікування, у Держпродспоживслужбі радять дотримуватися кількох базових правил:

Перевіряйте маркування. На приладі та в супровідних документах має бути інформація про відповідність вимогам екодизайну й технічних регламентів.

Читайте інструкції. Обігрівач повинен постачатися з технічною документацією українською мовою, де зазначені потужність, енергоефективність і умови експлуатації.

Обирайте за потребами. Орієнтуйтеся не на ціну чи бренд, а на площу приміщення, теплову потужність і фактичні показники ефективності.

Уникайте стихійної торгівлі. Купівля техніки в несанкціонованих місцях підвищує ризик придбати небезпечний або несертифікований товар.

Фахівці наголошують: дотримання цих рекомендацій допоможе не лише створити комфортне тепло в оселі, а й зменшити витрати на енергію та уникнути проблем із безпекою. Вибір якісного обігрівача сьогодні — це інвестиція у спокій і стабільність у холодний сезон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.