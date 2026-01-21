  1. Общество

Безопасное тепло дома: что стоит знать перед покупкой обогревателя

23:48, 21 января 2026
Госпродпотребслужба напоминает о требованиях экодизайна, маркирования и рыночного надзора за обогревателями.
В условиях сложной ситуации в энергетике и повышенного спроса на автономное отопление украинцы все чаще покупают обогреватели для жилых и коммерческих помещений. В то же время на рынке остается немало техники, которая не соответствует требованиям энергоэффективности и безопасности. Госпродпотребслужба обращает внимание потребителей на обязательные требования экодизайна для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей.

Что такое экодизайн и почему это важно для потребителя

Требования экодизайна определены Техническим регламентом, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2019 года №1184. Документ устанавливает минимальные показатели энергоэффективности и экологичности для обогревателей при их введении в оборот на рынке Украины.

Основная цель этих требований — не формальность, а реальная польза для людей и окружающей среды. Экодизайн предусматривает:

  • снижение потребления электроэнергии или топлива, а значит — экономию средств для домохозяйств;
  • сокращение потерь энергии и вредных выбросов;
  • повышение уровня безопасности приборов для здоровья пользователей и сохранности имущества.

Регламент распространяется на обогреватели помещений и комбинированные обогреватели с определенной номинальной тепловой мощностью, предназначенные для обогрева внутренних пространств. Речь идет как об электрических моделях, так и о приборах, работающих на нескольких источниках энергии.

Кто контролирует качество обогревателей на рынке

Государственный рыночный надзор за такой продукцией осуществляет Госпродпотребслужба. Специалисты проверяют, соответствуют ли обогреватели требованиям технических регламентов, в том числе экодизайна, а также имеют ли надлежащее маркирование и документацию.

Как выбрать обогреватель и не ошибиться: советы экспертов

Чтобы покупка была безопасной и оправдала ожидания, в Госпродпотребслужбе советуют придерживаться нескольких базовых правил:

Проверяйте маркирование. На приборе и в сопроводительных документах должна быть информация о соответствии требованиям экодизайна и технических регламентов.

Читайте инструкции. Обогреватель должен поставляться с технической документацией на украинском языке, где указаны мощность, энергоэффективность и условия эксплуатации.

Выбирайте по потребностям. Ориентируйтесь не на цену или бренд, а на площадь помещения, тепловую мощность и фактические показатели эффективности.

Избегайте стихийной торговли. Покупка техники в несанкционированных местах повышает риск приобрести опасный или несертифицированный товар.

Специалисты подчеркивают: соблюдение этих рекомендаций поможет не только создать комфортное тепло в доме, но и снизить расходы на энергию и избежать проблем с безопасностью. Выбор качественного обогревателя сегодня — это инвестиция в спокойствие и стабильность в холодный сезон.

Госпродпотребслужба

