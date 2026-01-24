Як доглядати за кімнатними рослинами взимку за відсутності опалення вдома — поради фахівців

Що змінити в поливі, освітленні та розміщенні рослин у холодний період.

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури, аварійні та планові відключення електроенергії, а подекуди й відсутність опалення, у багатьох оселях температура взимку опускається до критичних значень. За таких умов ризики зростають не лише для людей, а й для кімнатних рослин, які чутливо реагують на холод, протяги та різкі перепади температури.

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області попереджають: поєднання зимових морозів за вікном і нестабільного теплопостачання в оселях може призвести до переохолодження рослин, уповільнення їх росту та розвитку хвороб, а в окремих випадках — до загибелі.

Чому зима небезпечна для кімнатних рослин

Більшість кімнатних рослин походять із тропічних і субтропічних регіонів, де температура практично не опускається нижче +15 °C. У зимовий період ситуація змінюється кардинально: холодні підвіконня, протяги, нерівномірне опалення та блекаути створюють умови, до яких рослини не пристосовані.

Фахівці зазначають: уже при температурі +10 °C і нижче коренева система починає працювати неправильно. Порушується обмін речовин, зростає ризик гнилей, а рослина поступово втрачає життєздатність.

Ознаки переохолодження, які не варто ігнорувати

За даними Держпродспоживслужби, на проблеми з температурним режимом можуть вказувати такі симптоми:

пожовтіння або потемніння листя;

в’янення навіть за достатньо вологого ґрунту;

опадання листя і бутонів;

поява водянистих або темних плям.

Ігнорування цих ознак часто призводить до незворотних наслідків.

Що радять фахівці: базові правила зимового догляду

У відомстві наголошують: взимку головне — мінімізувати стрес для рослин.

Серед ключових рекомендацій:

Помірний полив. Поливати рослини слід лише після підсихання верхнього шару ґрунту, у середньому раз на 7–10 днів, використовуючи воду кімнатної температури. Застій води в піддонах є особливо небезпечним.

Захист від протягів. Рослини не варто розміщувати біля дверей, вентиляційних отворів або часто відчинюваних вікон.

Стабільне тепло. Мінімально допустима температура — +15 °C, оптимальна — +18…+22 °C. Під час відключень електроенергії рослини рекомендують переносити в найтеплішу кімнату та, за потреби, накривати легкою тканиною.

Достатнє освітлення. Узимку світловий день скорочується, тому рослини варто ставити ближче до вікон або використовувати додаткове освітлення.

Утеплення коренів. Горщики радять ізолювати від холодних поверхонь, обгортаючи їх тканиною або використовуючи товстостінні кашпо.

Мінімум підживлення. У холодний період рослини перебувають у стані спокою, тому підживлення або припиняють, або проводять не частіше ніж раз на 1–1,5 місяця.

Жодних пересадок і обрізки. Такі процедури доцільно відкласти до весни.

Які рослини найбільш чутливі до холоду

Особливо уважного догляду потребують орхідеї, фікуси, монстери, антуріуми, фіалки та сукуленти. Для них навіть короткочасне переохолодження може стати критичним.

Чому це актуально зараз

Енергетична нестабільність робить проблему збереження тепла в оселях системною. І хоча кімнатні рослини — не першочергове питання в умовах війни, їхній стан часто є індикатором мікроклімату в помешканні. А правильний догляд не потребує значних витрат, але дозволяє уникнути втрат.

Фахівці наголошують: своєчасна адаптація догляду до зимових умов допоможе зберегти рослини навіть у складний період — без зайвих витрат і ризиків.

