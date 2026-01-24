Как ухаживать за комнатными растениями зимой при отсутствии отопления дома — советы специалистов

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры, аварийных и плановых отключений электроэнергии, а местами и отсутствия отопления, во многих домах зимой температура опускается до критических значений. В таких условиях риски возрастают не только для людей, но и для комнатных растений, которые чувствительно реагируют на холод, сквозняки и резкие перепады температуры.

Специалисты Главного управления Держпродпотребслужбы в Тернопольской области предупреждают: сочетание зимних морозов за окном и нестабильного теплоснабжения в домах может привести к переохлаждению растений, замедлению их роста и развитию болезней, а в отдельных случаях — к гибели.

Почему зима опасна для комнатных растений

Большинство комнатных растений происходят из тропических и субтропических регионов, где температура практически не опускается ниже +15 °C. В зимний период ситуация меняется кардинально: холодные подоконники, сквозняки, неравномерное отопление и блэкауты создают условия, к которым растения не приспособлены.

Специалисты отмечают: уже при температуре +10 °C и ниже корневая система начинает работать неправильно. Нарушается обмен веществ, возрастает риск гнилей, а растение постепенно утрачивает жизнеспособность.

Признаки переохлаждения, которые не стоит игнорировать

По данным Держпродпотребслужбы, на проблемы с температурным режимом могут указывать такие симптомы:

пожелтение или потемнение листьев;

увядание даже при достаточно влажной почве;

опадание листьев и бутонов;

появление водянистых или темных пятен.

Игнорирование этих признаков часто приводит к необратимым последствиям.

Что советуют специалисты: базовые правила зимнего ухода

В ведомстве подчеркивают: зимой главное — минимизировать стресс для растений.

Среди ключевых рекомендаций:

Умеренный полив. Поливать растения следует только после подсыхания верхнего слоя почвы, в среднем раз в 7–10 дней, используя воду комнатной температуры. Застой воды в поддонах особенно опасен.

Защита от сквозняков. Растения не стоит размещать возле дверей, вентиляционных отверстий или часто открываемых окон.

Стабильное тепло. Минимально допустимая температура — +15 °C, оптимальная — +18…+22 °C. Во время отключений электроэнергии растения рекомендуют переносить в самую теплую комнату и при необходимости накрывать легкой тканью.

Достаточное освещение. Зимой световой день сокращается, поэтому растения стоит ставить ближе к окнам или использовать дополнительное освещение.

Утепление корней. Горшки рекомендуют изолировать от холодных поверхностей, оборачивая их тканью или используя толстостенные кашпо.

Минимум подкормок. В холодный период растения находятся в состоянии покоя, поэтому подкормки либо прекращают, либо проводят не чаще чем раз в 1–1,5 месяца.

Никаких пересадок и обрезки. Такие процедуры целесообразно отложить до весны.

Какие растения наиболее чувствительны к холоду

Особо тщательного ухода требуют орхидеи, фикусы, монстеры, антуриумы, фиалки и суккуленты. Для них даже кратковременное переохлаждение может стать критическим.

Почему это актуально сейчас

Энергетическая нестабильность делает проблему сохранения тепла в домах системной. И хотя комнатные растения — не первоочередной вопрос в условиях войны, их состояние часто является индикатором микроклимата в помещении. При этом правильный уход не требует значительных затрат, но позволяет избежать потерь.

Специалисты подчеркивают: своевременная адаптация ухода к зимним условиям поможет сохранить растения даже в сложный период — без лишних расходов и рисков.