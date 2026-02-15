Геомагнітна буря вже близько: чого чекати українцям сьогодні-завтра

Метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, втому та безсоння.

У неділю, 15 лютого, очікується магнітна буря з К-індексом 5,4 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.

У понеділок, 16 лютого, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтийрівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Геомагнітні бурі є природним космічним явищем, однак вони можуть впливати на роботу техніки та самопочуття людей. Зокрема, можливі короткочасні збої у роботі GPS, радіозв’язку та супутникових систем.

Метеочутливі люди в період підвищеної активності можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість, порушення сну та загальний дискомфорт.

Щоб зменшити можливий вплив, рекомендується більше перебувати на свіжому повітрі, дотримуватися стабільного режиму сну, пити більше води, уникати вживання алкоголю та жирної їжі. За відсутності проблем із судинами також можна приймати контрастний душ.

