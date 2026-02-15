  1. Общество
  2. / В Украине

Геомагнитная буря уже близко: чего ждать украинцам сегодня-завтра

08:48, 15 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, усталость и бессонницу.
Геомагнитная буря уже близко: чего ждать украинцам сегодня-завтра
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 15 февраля, ожидается магнитная буря с К-индексом 5,4 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие человека.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В понедельник, 16 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4,7 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Геомагнитные бури являются естественным космическим явлением, однако они могут влиять на работу техники и самочувствие людей. В частности, возможны кратковременные сбои в работе GPS, радиосвязи и спутниковых систем.

Метеочувствительные люди в период повышенной активности могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна и общий дискомфорт.

Чтобы уменьшить возможное воздействие, рекомендуется больше находиться на свежем воздухе, соблюдать стабильный режим сна, пить больше воды, избегать употребления алкоголя и жирной пищи. При отсутствии проблем с сосудами также можно принимать контрастный душ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Украина магнитные бури

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Увольнение за прогул недостаточно просто зафиксировать отсутствие на рабочем месте: Верховный Суд

Верховный Суд подчеркивает: для увольнения за прогул работодатель должен выяснить причины отсутствия работника.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]