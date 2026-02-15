Геомагнитная буря уже близко: чего ждать украинцам сегодня-завтра

Метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, усталость и бессонницу.

В воскресенье, 15 февраля, ожидается магнитная буря с К-индексом 5,4 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие человека.

В понедельник, 16 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4,7 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Геомагнитные бури являются естественным космическим явлением, однако они могут влиять на работу техники и самочувствие людей. В частности, возможны кратковременные сбои в работе GPS, радиосвязи и спутниковых систем.

Метеочувствительные люди в период повышенной активности могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна и общий дискомфорт.

Чтобы уменьшить возможное воздействие, рекомендуется больше находиться на свежем воздухе, соблюдать стабильный режим сна, пить больше воды, избегать употребления алкоголя и жирной пищи. При отсутствии проблем с сосудами также можно принимать контрастный душ.

