16 лютого – яке сьогодні свято та головні події

16 лютого в Україні святкують Масницю та День військового журналіста.

Фото: shutterstock.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 16 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

16 лютого в Україні святкують Масницю. Давнє народне свято, яке відзначають напередодні Великого посту. Воно поєднує християнську традицію та стародавні звичаї проводів зими й зустрічі весни. Триває Масниця тиждень перед постом і в церковній традиції має назву Сиропусний (Сирний) тиждень — м’ясо вже не вживають, зате дозволені молочні продукти, яйця, масло.

Також 16 лютого Всесвітній день турботи. Неформальний міжнародний день, присвячений увазі, підтримці й людяності у стосунках між людьми. Його сенс — нагадати, що турбота — це не дрібниця, а щоденна практика, яка змінює життя.

А ще 16 лютого День військового журналіста України. Це професійне свято людей, які фіксують війну словом, фото й відео, працюючи там, де небезпека — щоденна реальність. Цю дату обрали не випадково — саме 16 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве на Донеччині загинув військовий журналіст, редактор телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» капітан 3 рангу Дмитро Лабуткін, який до останнього фіксував події війни, виконуючи бойове завдання.

Яке сьогодні свято

16 лютого віряни святкують День пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Памфіл був пресвітером у Кесарії Палестинській, відомим богословом і великим знавцем Святого Письма. Він заснував бібліотеку, опікувався переписуванням і збереженням християнських книг. За відмову зректися віри зазнав тортур і був страчений.

Календар важливих подій за 16 лютого

1267 рік — Кастилія і Португалія укладають Бадахоський договір про міждержавний кордон;

1270 рік — литовці здобувають важку перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе;

1659 рік — в Англії Ніколас Ванакер виписує перший у світі чек на 400 фунтів;

1918 рік — приймають Акт про незалежність Литви;

1919 рік — починається Вовчухівська операція УГА;

1923 рік — археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкриває вхід до могильної камери фараона Тутанхамона;

1937 рік — Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", отримує патент на нейлон;

1945 рік — експедиційні війська США починають операцію із захоплення Іодзіми;

1957 рік — Єгипет стає чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0;

1968 рік — у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'являється перша телефонна служба порятунку — 911;

1985 рік — засновують ліванську шиїтську парамілітарну ісламістську організацію Хезболла;

1991 рік — у Львівському театрі опери та балету відбувається I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад);

2005 рік — набуває чинності Кіотський протокол.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.