16 февраля – какой сегодня праздник и главные события

16 февраля в Украине празднуют Масленицу и День военного журналиста.

Фото: shutterstock.com

В понедельник, 16 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

16 февраля в Украине празднуют Масленицу. Старый народный праздник, который отмечают накануне Великого поста. Оно объединяет христианскую традицию и древние обычаи проводов зимы и весны. Продолжается Масленица неделю перед постом и в церковной традиции называется Сиропусная (Сырная) неделя — мясо уже не употребляют, зато разрешены молочные продукты, яйца, масло.

Также 16 февраля Всемирный день заботы. Неформальный международный день, посвященный вниманию, поддержке и человечности в отношениях между людьми. Его смысл — напомнить, что забота — это не мелочь, а ежедневная меняющая жизнь практика.

А еще 16 февраля День военного журналиста Украины. Это профессиональный праздник людей, фиксирующих войну словом, фото и видео, работая там, где опасность — ежедневная реальность. Эту дату выбрали не случайно — именно 16 февраля 2015 года вблизи города Дебальцево Донецкой области погиб военный журналист, редактор телерадиостудии Министерства обороны Украины «Бриз» капитан 3 ранга Дмитрий Лабуткин, который до последнего фиксировал события войны, выполняя боевое задание.

Какой сегодня церковный праздник

16 февраля верующие празднуют День памяти святых мучеников Памфила, Порфирия и других. Памфил был пресвитером в Кесарии Палестинской, известным богословом и великим знатоком Священного Писания. Он основал библиотеку, заботился о переписывании и сохранении христианских книг. За отказ отречься от веры подвергся пыткам и был казнен.

Календарь важных событий за 16 февраля

1267 год — Кастилия и Португалия заключают Бадахосский договор о межгосударственной границе;

1270 год — литовцы одерживают тяжелую победу над Ливонским орденом в битве при Карусе;

1659 год – в Англии Николас Ванакер выписывает первый в мире чек на 400 фунтов;

1918 год – принимают Акт о независимости Литвы;

1919 год – начинается Волчуховская операция УГА;

1923 год – археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, раскрывает вход в могильную камеру фараона Тутанхамона;

1937 год — Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы "Дюпон", получает патент на нейлон;

1945 год — экспедиционные войска США начинают операцию по захвату Иодзимы;

1957 год — Египет становится чемпионом первого Кубка Африканских Наций в Судане, победив в финале команду Эфиопии со счетом 4:0;

1968 год – в городе Гейливиль (штат Алабама, США) появляется первая телефонная служба спасения – 911;

1985 год – основывают ливанскую шиитскую парамилитарную исламистскую организацию Хезболла;

1991 год — во Львовском театре оперы и балета проходит I Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского областных советов);

2005 год — вступает в силу Киотский протокол.

