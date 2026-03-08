  1. Суспільство
  2. / В Україні

Жінки приходять на «чоловічі» спеціальності, але гендерний розрив у зарплатах зберігається – ситуація на ринку праці

19:01, 8 березня 2026
Бізнес долає стереотипи, але гендерний розрив у зарплатах залишається.
Повномасштабна війна суттєво вплинула на український ринок праці. Під тиском мобілізації, міграції та дефіциту кадрів бізнес почав переглядати звичні кадрові стереотипи.

Жінки освоюють нові професії

Аналітики компанії GRC.ua у рамках проекту «Барометр ринку праці» з’ясували, що роботодавці дедалі частіше наймають жінок на історично «чоловічі» позиції. Серед українських компаній 64% вже роблять такий найм, тоді як рік тому таких було трохи більше половини. Ще 9% компаній планують почати найближчим часом.

Найбільш активно жінок беруть на роботу в агросекторі, промисловості та державному управлінні. За даними Українського індексу гендерної рівності, у 2022–2025 роках країна поступово скорочує розрив між жінками та чоловіками в економіці, освіті, охороні здоров’я та політиці. Показник індексу торік склав 61,4 бала зі 100 можливих.

Гендерний розрив у зарплатах зберігається

Розширення доступу до нових професій не призвело до автоматичної рівності в оплаті праці. На початку повномасштабного вторгнення офіційний показник розриву у зарплатах становив 18,6%, а в окремих секторах жінки могли заробляти на 41,4% менше за чоловіків. У 2025 році національний Індекс гендерної рівності підтвердив, що розрив залишився на майже такому ж рівні.

Уряд визнає цю проблему та у межах Національної стратегії поставив за мету скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 13,6% до 2030 року. Проте реальні зміни залежать не лише від законодавства, а й від управлінських практик на рівні компаній.

жінки трудові відносини

