Жінки приходять на «чоловічі» спеціальності, але гендерний розрив у зарплатах зберігається – ситуація на ринку праці
Повномасштабна війна суттєво вплинула на український ринок праці. Під тиском мобілізації, міграції та дефіциту кадрів бізнес почав переглядати звичні кадрові стереотипи.
Жінки освоюють нові професії
Аналітики компанії GRC.ua у рамках проекту «Барометр ринку праці» з’ясували, що роботодавці дедалі частіше наймають жінок на історично «чоловічі» позиції. Серед українських компаній 64% вже роблять такий найм, тоді як рік тому таких було трохи більше половини. Ще 9% компаній планують почати найближчим часом.
Найбільш активно жінок беруть на роботу в агросекторі, промисловості та державному управлінні. За даними Українського індексу гендерної рівності, у 2022–2025 роках країна поступово скорочує розрив між жінками та чоловіками в економіці, освіті, охороні здоров’я та політиці. Показник індексу торік склав 61,4 бала зі 100 можливих.
Гендерний розрив у зарплатах зберігається
Розширення доступу до нових професій не призвело до автоматичної рівності в оплаті праці. На початку повномасштабного вторгнення офіційний показник розриву у зарплатах становив 18,6%, а в окремих секторах жінки могли заробляти на 41,4% менше за чоловіків. У 2025 році національний Індекс гендерної рівності підтвердив, що розрив залишився на майже такому ж рівні.
Уряд визнає цю проблему та у межах Національної стратегії поставив за мету скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 13,6% до 2030 року. Проте реальні зміни залежать не лише від законодавства, а й від управлінських практик на рівні компаній.
