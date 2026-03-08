Женщины приходят на «мужские» специальности, но гендерный разрыв в зарплатах сохраняется – ситуация на рынке труда

Бизнес преодолевает стереотипы, но гендерный разрыв в зарплатах остается.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полномасштабная война существенно повлияла на украинский рынок труда. Под давлением мобилизации, миграции и дефицита кадров бизнес начал пересматривать привычные кадровые стереотипы.

Женщины осваивают новые профессии

Аналитики компании GRC.ua в рамках проекта «Барометр рынка труда» выяснили, что работодатели все чаще нанимают женщин на исторически «мужские» позиции. Среди украинских компаний 64% уже осуществляют такой найм, тогда как год назад таких было чуть больше половины. Еще 9% компаний планируют начать в ближайшее время.

Наиболее активно женщин берут на работу в агросекторе, промышленности и государственном управлении. По данным Украинского индекса гендерного равенства, в 2022–2025 годах страна постепенно сокращает разрыв между женщинами и мужчинами в экономике, образовании, здравоохранении и политике. Показатель индекса в прошлом году составил 61,4 балла из 100 возможных.

Гендерный разрыв в зарплатах сохраняется

Расширение доступа к новым профессиям не привело к автоматическому равенству в оплате труда. В начале полномасштабного вторжения официальный показатель разрыва в зарплатах составлял 18,6%, а в отдельных секторах женщины могли зарабатывать на 41,4% меньше мужчин. В 2025 году национальный Индекс гендерного равенства подтвердил, что разрыв остался почти на том же уровне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.