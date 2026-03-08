Від 8 до 25 тисяч гривень — хто отримує щомісячну грошову виплату

Щомісячна грошова виплата призначається та виплачується з дня звернення за її призначенням.

Фото: informator.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області роз’яснило питання щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян.

Законом України від 27 липня 2022 року «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» та постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року №79 «Деякі питання призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» передбачено встановлення щомісячної грошової виплати:

1. особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким/яких, починаючи з 2014 року:

- присвоєно звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка» у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць) (8 647*3= 25 941 грн);

- нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць) (8 647*2=17 294 грн);

- нагороджено орденом «За мужність» трьох ступенів у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць) (8 647 грн);

- нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць) (8 647 грн);

- нагороджено відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг» у розмірі 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць) (8 647 *1,5= 12 970,50 грн);

2. членам сімей загиблих (померлих) громадян, з числа зазначених вище осіб, у розмірі 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць) (8 647 *1,5= 12 970,50 грн).

До членів сімей, яким встановлюється щомісячна грошова виплата, належать:

- батьки, дружина (чоловік) якщо вони:

- досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон №1058) (незалежно від тривалості страхового стажу);

або

- є особами з інвалідністю;

або

- мають право на:

- пенсію незалежно від віку відповідно до частини третьої статті 114 Закону №1058;

- дострокову пенсію за віком (стаття 115 Закону №1058);

- пенсію за віком на пільгових умовах (стаття 114 Закону №1058);

- пенсію із зменшенням пенсійного віку (згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

3. діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті особи, яка мала особливі заслуги перед Україною), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

Дітям, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти та вступом до іншого закладу освіти або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим, за умови що такий період не перевищує чотирьох місяців) щомісячна грошова виплата встановлюється до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23 років, а дітям-сиротам - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Щомісячна грошова виплата призначається та виплачується з дня звернення за її призначенням.

Щомісячна грошова виплата особам, нагороджених відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг», призначається з дати нагородження такою відзнакою. Якщо особа нагороджена цією відзнакою до 03 вересня 2025 року (дата набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення осіб, яких нагороджено відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг») – з 3 вересня 2025 року.

Щомісячна грошова виплата встановлюється без урахування розміру призначеної пенсії/ щомісячного довічного грошового утримання, в тому числі понад максимально встановлений законодавством розмір. Тобто, встановлений особі розмір пенсії обмежується 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність, без урахування щомісячної грошової виплати.

Виплата членам сімей загиблих (померлих) громадян, з числа зазначених вище осіб, у розмірі 1,5 мінімальної заробітної плати встановлюється на всіх членів сім’ї та ділиться між ними порівну.

Особам, які одночасно мають право на отримання щомісячної грошової виплати, передбаченої Законом України від 27 липня 2022 року «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян», та пенсії відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» чи підвищення та/або надбавки до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», виплата здійснюється за однією з підстав за вибором особи.

